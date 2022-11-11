Україна отримала ще понад 1,5 тис. супутників зв’язку Starlink від Польщі

Листопад, 10 в 22:55

Ще 1 570 супутників зв’язку Starlink від Польщі вже прибули в Україну. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — у деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками Wi-Fi, де люди зможуть бути на зв’язку, – зазначає Федоров.

За його словами, частину терміналів планують передати цивільним адміністраціям на деокуповану територію України.

Також уряд планує забезпечити супутниками Starlink Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв’язок та інтернет.

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Федоров розповів, що після початку повномасштабної війни Україна отримала понад 20 тис. терміналів Starlink, з яких близько 5 тис. за підтримки уряду Польщі.