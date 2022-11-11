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Факти / Україна / Суспільство

Україна отримала ще понад 1,5 тис. супутників зв’язку Starlink від Польщі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Starlink
Фото: Depositphotos

Ще 1 570 супутників зв’язку Starlink від Польщі вже прибули в Україну. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — у деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками Wi-Fi, де люди зможуть бути на зв’язку, – зазначає Федоров.

За його словами, частину терміналів планують передати цивільним адміністраціям на деокуповану територію України.

Фото: Михайло Федоров

Також уряд планує забезпечити супутниками Starlink Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв’язок та інтернет.

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Федоров розповів, що після початку повномасштабної війни Україна отримала понад 20 тис. терміналів Starlink, з яких близько 5 тис. за підтримки уряду Польщі.

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