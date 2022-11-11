10 тыс. украинских школьников в 14 странах мира будут учить навыкам для успешной жизни

Ноябрь, 11 в 21:24

Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Ассоциация инновационного и цифрового образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и ведущими украинскими школами дистанционного обучения запустили новый образовательный проект Навыки для успешной жизни.

В рамках этой инициативы 11 ноября состоялось подписание меморандума между Дистанционной школой Optima, государственным научным учреждением Институт модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины и Ассоциацией инновационного и цифрового образования.

– Мы начинаем системное обучение для украинских учеников 6-11 классов навыкам, необходимым любому человеку для того, чтобы стать успешным в современном мире. Это финансовая и цифровая грамотность, эмоциональный интеллект, эффективная коммуникация, креативное мышление, лидерство, стрессоустойчивость, гибкость в принятии решений, а также умение определить профессию своей мечты и построить собственную траекторию дальнейшего обучения и карьеры. Первый этап должен охватить 10 000 учеников, — заявил директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

В течение восьми месяцев — с ноября 2022 по июнь 2023 года — ученики-украинцы, которые находятся как в Украине, так и в 14 странах мира в связи с войной, смогут научиться важным навыкам для жизни.

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Координация обучения осуществляется через сеть Украинских образовательных хабов.

– Нам очень приятно, что наши учителя будут вести уроки финансовой и компьютерной грамотности в рамках этого проекта. Мы подходим к формированию этих уроков, которые будут одновременно полезны и интересны для учащихся. Специфика состоит в том, что выбор был сделан в пользу наших специалистов, которые наиболее подготовлены и имеют успешный многолетний опыт организации эффективного обучения многих тысяч детей в дистанционном формате, – объясняет основательница Дистанционной школы Optima Мария Милецкая.

Сейчас запускается четыре потока обучения по два месяца каждый. Ежедневно с понедельника по субботу, кроме среды, будут проводиться по четыре урока продолжительностью 45 минут для украинских учеников в Польше. В субботу уроки будут транслироваться онлайн для всех учащихся, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами.

– Все уроки в рамках данного проекта проходят процедуру утверждения у соответствующих специалистов и получат гриф Министерства образования и науки Украины, – сообщил заместитель главы Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

Записаться на уроки Навыки для успешной жизни можно здесь.