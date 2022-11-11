10 тис. українських школярів у 14 країнах світу навчатимуть навичкам для успішного життя

Листопад, 11 в 21:24

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та провідними українськими школами дистанційного навчання запустили новий освітній проєкт Навички для успішного життя.

В рамках цієї ініціативи 11 листопада відбулось підписання Меморандуму між Дистанційною школою Optima, Державною науковою установою Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.

– Ми розпочинаємо системне навчання для українських учнів 6-11 класів навичкам, які необхідні будь-якій людини для того, щоб стати успішною у сучасному світі. Це – фінансова та цифрова грамотність, емоційний інтелект, ефективна комунікація, креативне мислення, лідерство, стресостійкість, гнучкість у прийнятті рішень, а також вміння визначити професію своєї мрії та побудувати власну траєкторію подальшого навчання та кар’єри. Перший етап повинен охопити 10 000 учнів, – заявив Директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Впродовж 8 місяців: з листопада 2022 року до червня 2023 року українські учні, які знаходяться, як в Україні, так і в 14 країнах світу у зв’язку з війною, зможуть навчатись важливим навичкам для життя.

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Координація навчання здійснюється через мережу Українських Освітніх Хабів.

– Нам дуже приємно, що наші вчителі будуть вести уроки фінансової та комп’ютерної грамотності, в рамках цього проєкту. Ми підходимо до формування цих уроків, які будуть одночасно корисними та цікавими для учнів. Специфіка полягає в тому вибір був зроблений на користь наших фахівців, які найбільш підготовлені та мають успішний багаторічний досвід організації ефективного навчання багатьох тисяч дітей у дистанційному форматі, – пояснює засновниця Дистанційної школи Optima Марія Мілецька.

Наразі запускаються 4 потоки навчання по 2 місяці кожний. Щодня з понеділка по Суботу, окрім Середи будуть проводитись по 4 уроки тривалістю 45 хвилин для українських учнів у Польщі. У Суботу уроки будуть транслюватись онлайн для всіх учнів, які знаходяться як в Україні, так і поза її межами.

– Всі уроки в рамках даного проєкту проходять процедуру затвердження у відповідних фахівців та отримають гриф Міністерства освіти і науки України, – повідомив заступник Голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

Записатись на уроки Навички для успішного життя можна тут.