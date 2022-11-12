Ноябрь, 11 в 23:41

Перед бегством с правого берега Херсона россияне вырыли окопы и построили укрепления для военной техники на левобережье Днепра.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs 10 ноября, обнародованные журналистами Схем. Согласно фотографиям, армия РФ взорвала пролеты моста к плотине Каховской ГЭС.

На снимках можно заметить, что новая линия окопов почти на 2 км появилась вдоль берега реки. Она охватывает укрепления для военной техники, которых раньше не было на этом месте.

Сейчас смотрят

В частности, оккупанты создали новые окопы возле въезда на Новокаховский речной порт на Востоке от Каховской ГЭС. А в Новой Каховке они вырыли их в районе причала.

Армия РФ вырыла окопы на левобережье Днепра в Херсонской области – спутниковые снимки / 4 фотографии

Ранее там функционировала паромная переправа, по которой Россия начала вывозить солдат и военную технику с правобережья еще в середине октября.

Во время бегства из Херсона оккупанты взорвали и несколько пролетов Антоновского моста, поврежденного огнем ВСУ. Но перед этим российская армия вырыла новые окопы возле въезда на мост на левом берегу реки.