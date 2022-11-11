Наплакали от счастья еще на один Днепр: сеть об освобождении Херсона

Ноябрь, 11 в 20:19

Украинские войска 11 ноября вошли в Херсон. Жители области с радостью и слезами на глазах приветствуют военных ВСУ.

Кадры, на которых местные встречают украинских защитников, вызывают щемящие эмоции, а сам факт освобождения Херсона вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Факты ICTV рассказывают, как сеть радуется долгожданной деоккупации Херсона.

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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов отмечает, что освобождению города невозможно не радоваться, как невозможно забыть всех, кто полег на поле битвы.

Многие пользователи называют день освобождения Херсона 11.11.2022 — исторической датой. Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что из Херсона поступают щемящие и волнующие видео.

– Херсон – это не только вкусные арбузы, но и смелые и несгибаемые люди, – написал он.

Кое-кто радуется сдержать, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за возможность развиваться украинскому флагу в центре города.

— Однако… каждая такая победа приближает конец войне и нашим потерям. Поэтому сдержанно радуюсь. Благодарю всех причастных к возвращению Херсона, — написал адвокат Маси Найем.

— Украинский флаг возвращается в Херсон. Так будет и в Донецке, – пишет журналист Денис Казанский.

Многие бренды, компании и ведомства после подтверждения факта, что ВСУ зашли в Херсон, к своим лого прикрепили рисунок арбуза.

Еще порция креативных реакций на возвращение Херсона.

Якщо русские заблукали, то вказівники допоможуть знайти напрямок#херсон pic.twitter.com/ZvLROPET9i — Nika Liubchych (Pjaschanka) (@pjaschanka) November 11, 2022

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Этот город был единственным областным центром, который Россия смогла оккупировать в ходе полномасштабной войны. Город находился в российской оккупации со 2 марта по 11 ноября.