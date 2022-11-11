Наплакали від щастя ще на один Дніпро: мережа про звільнення Херсону

Листопад, 11 в 20:19

Українські війська 11 листопада зайшли в Херсон. Жителі області з радістю і сльозами на очах вітають військових ЗСУ.

Кадри, на яких місцеві зустрічають українських захисників, викликають щемливі емоції, а сам факт звільнення Херсона спричинив бурхливу реакцію у соціальних мережах.

Факти ICTV розповідають, як мережа радіє довгоочікуваній деокупації Херсону.

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Український кінорежисер Олег Сенцов зазначає, що звільненню міста неможливо не радіти, як і неможливо забути усіх, хто поліг на полі битви.

Багато користувачів називає день звільнення Херсону 11.11.2022 – історичною датою. Міський голова Києва Віталій Кличко підкреслив, що з Херсону надходять щемливі та хвилюючі відео.

— Херсон – це не тільки смачні кавуни, а й сміливі і незламні люди, – написав він.

Дехто радіє стримати, згадуючи тих, хто віддав своє життя за можливість розвиватися українському прапору у центрі міста.

— Проте… кожна така перемога наближає кінець війні і нашим втратам. Тому стримано радію. Дякую всім причетним до повернення Херсону, – написав адвокат Масі Наєм.

— Український прапор повертається у Херсон. Так буде і в Донецьку, – пише журналіст Денис Казанський.

Багато брендів, компаній та відомств після підтвердження факту, що ЗСУ зайшли в Херсон, до своїх лого прикріпили малюнок кавуна.

Ще порція креативних реакцій на повернення Херсону.

Якщо русские заблукали, то вказівники допоможуть знайти напрямок #херсон pic.twitter.com/ZvLROPET9i — Nika Liubchych (Pjaschanka) (@pjaschanka) November 11, 2022

11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон. Це місто було єдиним обласним центром, який Росія змогла окупувати під час повномасштабної війни. Місто перебувало в російській окупації з 2 березня по 11 листопада.