Ноябрь, 11 в 16:00

В украинской военной разведке официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. В связи с этим российских оккупантов, не успевших сбежать из города, призывают сдаваться в плен.

Соответствующее обращение обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Оно опубликовано на русском языке под названием: Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием армии РФ.

В ГУР отметили, что российское командование после отступления основной группировки войск РФ из Херсона ожидаемо бросило часть оккупантов на произвол судьбы. Рашистам, которые не успели переправиться, командиры посоветовали переодеваться в гражданскую одежду и пытаться сбежать из Херсона своими силами.

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– Очевидно, это вам не удастся. Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен, — подчеркивается в обращении.

В ГУР уточнили, что единственный шанс выжить для оккупантов – это немедленно сдаться в плен.

В разведке заверили, что в случае добровольной сдачи в плен российским военнослужащим будет гарантирована жизнь и безопасность, согласно Женевским конвенциям. Оккупанты получат питание, медпомощь, а в будущем их могут обменять на находящихся в плену РФ украинских защитников.

Как объяснили в разведке, безопасно сдаться в плен можно двумя способами:

1. Позвонив по горячей линии украинского государственного проекта Хочу жить по номерам: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 (функционируют круглосуточно). Также можно воспользоваться чат-ботом Хочу жить (https://t.me/spasisebyabot). Российские солдаты могут предварительно обсудить условия сдачи в плен с уполномоченными представителями украинского командования.

2. Если возможности связаться с проектом Хочу жить нет, следует придерживаться следующего порядка действий:

Для отдельных лиц – нужно отстегнуть магазин и повесить оружие на левое плечо стволом вниз; поднять руки с белым флагом (это может быть любая белая ткань); закричать Сдаюсь!; подойти к украинским военным по команде и выполнять все их требования.

– нужно отстегнуть магазин и повесить оружие на левое плечо стволом вниз; поднять руки с белым флагом (это может быть любая белая ткань); закричать Сдаюсь!; подойти к украинским военным по команде и выполнять все их требования. Для группы или подразделения – нужно сложить все оружие и отойти; встать перед своей военной техникой, которую перед этим следует заглушить, чтобы она не была в боевом положении; отправить переговорщика (офицера или самого старшего по званию), который должен быть безоружным и иметь белый флаг.

– Если вы гражданин Украины с оккупированных территорий, и вас насильно “призвали” и заставляли воевать на стороне РФ, сообщите об этом украинским военным, — призывают в ГУР.

Украинцы, которых оккупанты заставляли вступить в армию РФ, на допросе должны будут сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя и отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую информацию.

Утром 11 ноября появилась информация, что Вооруженные силы Украины заходят в Херсон. Жители города готовились встречать наших военных и выходили на улицы с флагами Украины. Теперь в разведке официально подтвердили информацию, что ВСУ вошли в Херсон.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины