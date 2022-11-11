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Более 50 погибших оккупантов: в Генштабе рассказали об ударе ВСУ по пункту управления РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Более 50 погибших оккупантов: в Генштабе рассказали об ударе ВСУ по пункту управления РФ
Фото: Генштаб ВСУ

В районе временно оккупированного Энергодара Вооруженные силы Украины ударили по пункту управления российской армии, в результате чего погибли более 50 оккупантов и еще 40 военных РФ ранены.

В то же время украинские воины уничтожили российский боевой вертолет Ка-52, говорится в сводке Генерального штаба. А в Днепровке Запорожской области подтверждено уничтожение вертолета Ми-8, сообщает Генштаб ВСУ.

— В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика, — говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага за последние сутки.

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Также бойцы ракетных войск и артиллерии ВСУ ударили по пункту управления, двум районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов и трем другим важным военным объектам армии Российской Федерации.

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Источник: Генштаб ВСУ
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