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Понад 50 загиблих окупантів: у Генштабі розповіли про удар ЗСУ по пункту управління РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Понад 50 загиблих окупантів: у Генштабі розповіли про удар ЗСУ по пункту управління РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

У районі тимчасово окупованого Енергодара Збройні сили України вдарили по пункту управління російської армії, внаслідок чого загинуло понад 50 окупантів та ще 40 військових РФ поранено.

Водночас українські воїни знищили російський бойовий вертоліт Ка-52, йдеться у зведенні Генерального штабу. А у Дніпровці Запорізької області підтверджено знищення гелікоптера Мі-8, повідомляє Генштаб ЗСУ.

– Внаслідок точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинули, знищено два танки та чотири вантажівки, – йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога за останню добу.

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Також бійці ракетних військ і артилерії ЗСУ вдарили по пункту управління, двох районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів та трьох інших важливих військових об’єктах армії Російської Федерації.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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