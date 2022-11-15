Ноябрь, 15 в 5:22

Тысячи украинцев покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами. Однако люди жалуются, что платежки за коммунальные услуги продолжают поступать несмотря на то, что в домах никто не живет.

Кроме того, платежки поступают и тем украинцам, чье жилье было разрушено оккупантами. Нужно ли платить за коммунальные услуги, если дом разрушен или там никто не живет — узнавали Факты ICTV.

Начисление и оплата коммунальных услуг в период военного положения

На период военного положения в Украине запрещено налагать любые штрафы за неуплату коммунальных услуг.

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Еще 5 марта 2022 года украинское правительство приняло постановление №206, в соответствии с которым, от 24 февраля до прекращения или отмены военного положения запрещено:

начислять и взимать штрафы, пени, инфляционные начисления, проценты годовых, начисленных на задолженность, которая образовалась за несвоевременное или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги;

приостанавливать оказание жилищно-коммунальных услуг населению в случае неуплаты за них или уплаты не в полном объеме.

То есть, даже если вы не будете платить жилищно-коммунальные услуги во время военного положения, вам не смогут отключить свет, газ или воду. Кроме того, штрафы и пеню тоже не имеют права наложить.

Даже если человек пока не платит платежи за коммуналку, никаких штрафов или арестованных счетов не будет. Однако обязанность закрыть долг не отменяли, поэтому после окончания войны задолженность придется оплатить.

Если разрушено жилье: нужно ли платить коммуналку

В случае, если жилье потребителя разрушено в результате ведения боевых действий и, соответственно, коммунальные услуги не предоставляются (или не предоставлялись), платить не нужно.

Однако юрист Ростислав Кравец отмечает, что долги, которые были у потребителя до войны, придется оплатить.

— Если человек жил в квартире, например, три года и не платил коммунальные платежи, но во время войны его квартиру разрушили, то никто не освободит его от уплаты этого долга, – отмечает юрист.

Эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно тоже отмечает, что только в случае, если жилье и имущество полностью уничтожены, платить за коммунальные услуги не нужно.

— Если же повреждение жилья произошло недавно, но платежки все равно приходят, нужно обратиться к компаниям-поставщикам с требованием перечислить платежки, — говорит Ненно.

Интересно, что коммунальные услуги прекращают начисляться с момента уничтожения жилья или повреждения газопровода, водопровода, обеспечивающих ваш дом. А вот задолженность, которая была у вас до полномасштабной войны, придется оплатить.

Потребитель, который потерял жилье, должен сообщить об этом своим коммунальным предприятиям-поставщикам и в правоохранительные органы.

Нужно ли платить за коммуналку, если семья покинула дом

Потребитель имеет право не платить коммунальные услуги, если он ими не пользуется за период своего отсутствия в доме более 30 календарных дней. Свое отсутствие нужно документально подтвердить.

Для этого в коммунальные предприятия нужно подать соответствующее заявление и документ, подтверждающий отсутствие человека в своем жилище:

справка с временного места жительства;

справка о лечении;

справка о прохождении военной службы;

справка о постановке на учет ВПЛ.

Такие заявления можно подать организациям, занимающимся:

водоснабжением и водоотведением;

поставкой горячей воды;

вывозом бытовых отходов.

Если человек имеет счетчики, можно просто подавать нулевые показатели.

Однако это не касается централизованного отопления и квартплаты (услуги по управлению многоэтажным домом). Их все равно придется платить, даже если человек не проживает дома.