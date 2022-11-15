Листопад, 15 в 5:22

Тисячі українців покинули свої домівки та стали вимушеними переселенцями. Проте люди скаржаться, що платіжки за комунальні послуги продовжують надходити попри те, що в оселях ніхто не живе.

Крім того, платіжки надходять і тим українцям, чиє житло було зруйноване окупантами. Чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо будинок зруйновано або там ніхто не живе – дізнавалися Факти ICTV.

Нарахування та оплата комунальних послуг у період воєнного стану

На період воєнного стану в Україні заборонено накладати будь-які штрафи за несплату комунальних послуг.

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Ще 5 березня 2022 року український уряд ухвалив постанову №206, згідно з якою, від 24 лютого до припинення чи скасування воєнного стану заборонено:

нараховувати та стягувати штрафи, пені, інфляційні нарахування, проценти річних, нарахованих на заборгованість, яка утворилася за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

призупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі несплати за них або сплати не в повному обсязі.

Тобто, навіть якщо ви не будете сплачувати житлово-комунальні послуги під час воєнного стану, вам не зможуть відключити світло, газ чи воду. Крім того, штрафи та пеню теж не мають права накласти.

Тобто, навіть якщо людина наразі не сплачує платежі за комуналку, жодних штрафів чи арештованих рахунків не буде. Проте обовʼязок закрити борг не скасовували, тому після закінчення війни заборгованість доведеться сплатити.

Якщо зруйноване житло: чи потрібно сплачувати комуналку

У разі, якщо житло споживача зруйноване внаслідок ведення бойових дій та, відповідно, комунальні послуги не надаються (чи не надавалися), сплачувати не потрібно.

Проте юрист Ростислав Кравець зазначає, що борги, які були у споживача до війни, доведеться сплатити.

– Якщо людина жила в квартирі, наприклад, три роки й не сплачувала комунальні платежі, але під час війни її квартиру зруйнували, то ніхто не звільнить її від сплати цього боргу, – зазначає юрист.

Експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидіювання, містобудування Кристина Ненно теж зазначає, що лише у випадку, якщо житло і майно повністю знищені, платити за комунальні послуги не потрібно.

– Якщо ж пошкодження житла відбулось нещодавно, але платіжки все одно приходять, потрібно звернутися до компаній-постачальників з вимогою перерахувати платіжки, – каже Ненно.

Цікаво, що комунальні послуги припиняють нараховуватися з моменту знищення житла або пошкодження газопроводу, водопроводу, що забезпечували ваш будинок. А от заборгованість, яка була у вас до повномасштабної війни, доведеться сплатити.

Споживач, який втратив житло, повинен повідомити про це своїм комунальним підприємствам-постачальникам та в правоохоронні органи.

Чи потрібно платити за комуналку, якщо родина покинула оселю

Споживач має право не сплачувати комунальні послуги, якщо він ними не користується за період своєї відсутності в оселі понад 30 календарних днів. Свою відсутність потрібно документально підтвердити.

Для цього в комунальні підприємства треба подати відповідну заяву та документ, що підтверджує відсутність людини у своєму житлі:

довідка з тимчасового місця проживання;

довідка про лікування;

довідка про проходження військової служби;

довідка про взяття на облік ВПО.

Такі заяви можна подати організаціям, що займаються:

водопостачанням та водовідведенням;

постачанням гарячої води;

вивезенням побутових відходів.

Якщо людина має лічильники, можна просто подавати нульові показники.

Проте це не стосується централізованого опалення та квартплати (послуги з управління багатоповерховим будинком). Їх все одно доведеться сплачувати, навіть якщо людина не проживає вдома.