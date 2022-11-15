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Факты / Україна

Оккупанты выпустили около 100 ракет по Украине, превзойдя атаку 10 октября — Игнат

Валентина Чорна, редактор ленты
Ракета

Днем 15 ноября российские оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет.

Захватчики превзошли массированную атаку 10 октября, тогда было выпущено 84 ракеты.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что россияне атаковали украинские города ракетами Х-101, Х-555 и Калибр.

— Традиционный запуск из района Каспия и Ростовской области. Самолеты стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95, Ту-160. Большинство ракет были выпущены именно из этих носителей воздушного базирования, остальные ракеты типа Калибр морского базирования — из акватории Черного моря. Типичная массированная ракетная атака, применяемая Россией, — сказал Игнат.

Ранее в Офисе президента сообщили, что больше всего попаданий вражеских ракет зафиксировано в центре и на севере Украины.

Из-за атаки террористов по объектам энергетической инфраструктуры ситуация критическая. В столице вводятся специальные графики аварийных отключений света.

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