Ноябрь, 15 в 17:23

Днем 15 ноября российские оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет.

Захватчики превзошли массированную атаку 10 октября, тогда было выпущено 84 ракеты.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что россияне атаковали украинские города ракетами Х-101, Х-555 и Калибр.

— Традиционный запуск из района Каспия и Ростовской области. Самолеты стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95, Ту-160. Большинство ракет были выпущены именно из этих носителей воздушного базирования, остальные ракеты типа Калибр морского базирования — из акватории Черного моря. Типичная массированная ракетная атака, применяемая Россией, — сказал Игнат.

Ранее в Офисе президента сообщили, что больше всего попаданий вражеских ракет зафиксировано в центре и на севере Украины.

Из-за атаки террористов по объектам энергетической инфраструктуры ситуация критическая. В столице вводятся специальные графики аварийных отключений света.