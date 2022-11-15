Ноябрь, 15 в 16:27

Во вторник, 15 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения света на фоне массированной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщили в компании ДТЭК. Составленные ранее графики отключений электроэнергии сейчас не действуют.

– В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, составленные ранее, пока не действуют, — подчеркивается в сообщении.

В компании уточнили, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго и другими экстренными службами и органами госвласти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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На Facebook-странице ДТЭК Киевские электросети отмечается, что вынужденные экстренные отключения света введены из-за ракетных обстрелов со стороны РФ по распоряжению компании Укрэнерго.

– Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, — отметили в ДТЭК.

В компании призывают граждан потреблять электроэнергию умеренно.

Как известно, до ракетной атаки РФ в Киеве и восьми областях Украины должны были действовать плановые отключения света с 05:00 до 24:00. Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

Источник: ДТЭК