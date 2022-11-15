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Факты / Україна / Общество

В Киеве и восьми областях 15 ноября будут действовать плановые отключения света — Укрэнерго

Валентина Чорна, редактор ленты
В Киеве и восьми областях 15 ноября будут действовать плановые отключения света — Укрэнерго
Фото: Pixabay

Во вторник, 15 ноября, в Киеве и восьми областях Украины будут действовать плановые отключения света.

Об этом проинформировали в национальной энергетической компании Укрэнерго.

— Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что ограничение потребления электроэнергии является следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы круглосуточно.

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В компании призывают украинцев сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.

Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты.

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