В Киеве и восьми областях 15 ноября будут действовать плановые отключения света — Укрэнерго
Во вторник, 15 ноября, в Киеве и восьми областях Украины будут действовать плановые отключения света.
Об этом проинформировали в национальной энергетической компании Укрэнерго.
— Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго напомнили, что ограничение потребления электроэнергии является следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы круглосуточно.
В компании призывают украинцев сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.
Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты.