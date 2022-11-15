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Факти / Україна / Суспільство

Ракетна атака РФ: у Києві запровадили екстрені відключення світла

Юлія Соколова, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

У вівторок, 15 листопада, в Києві запровадили екстрені відключення світла на тлі масованої ракетної атаки РФ.

Про це поінформували в компанії ДТЕК. Складені раніше графіки відключень електроенергії зараз не діють.

– У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють, – наголошується в повідомленні.

У компанії уточнили, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами держвлади роблять все можливе для якомога швидшої стабілізації ситуації.

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На Facebook-сторінці ДТЕК Київські електромережі зазначається, що вимушені екстрені відключення світла запроваджені через ракетні обстріли з боку РФ за розпорядженням компанії Укренерго.

– Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, – зазначили в ДТЕК.

У компанії закликають громадян споживати електроенергію помірно.

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