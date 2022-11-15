Ноябрь, 15 в 10:58

Российские военные блогеры ухватились за визит президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный Херсон, чтобы критиковать российскую военное руководство.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Визит Зеленского в Херсон разозлил россиян больше, чем выход оккупационных подразделений из города.

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Блогеры в основном жаловались на то, что Зеленский прибыл в Херсон и мог свободно там передвигаться, мало беспокоясь о работе российской артиллерии поблизости.

Россияне задавались вопросом, почему армия РФ не нанесли удары по Зеленскому.

По мнению одного блогера, визит Зеленского в Херсон показывает, что Россия не хочет выиграть войну. Он раскритиковал российские силы за то, что они позволили Зеленскому ступить на “российскую территорию”.

При этом блогеры не упоминают бегство армии РФ из Херсона перед наступлением ВСУ.