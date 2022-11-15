Листопад, 15 в 10:58

Російські військові блогери ухопилися за візит президента України Володимира Зеленського у звільнений Херсон, щоб критикувати російське військове керівництво.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Візит Зеленського до Херсону розлютив росіян більше, ніж вихід окупаційних підрозділів із міста.

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Блогери переважно скаржилися на те, що Зеленський прибув до Херсону і міг вільно там пересуватися, мало турбуючись про роботу російської артилерії поблизу.

Росіяни ставили запитання, чому армія РФ не завдала ударів по Зеленському.

На думку одного блогера, візит Зеленського до Херсону показує, що Росія не хоче виграти війну. Він розкритикував російські сили за те, що дозволили Зеленському ступити на “російську територію”.

При цьому блогери не згадують втечу армії РФ із Херсону перед наступом ЗСУ.

В ISW зазначають, що зміна у риториці росіян передбачає, що на російське військове керівництво буде чинитися тиск, щоб забезпечити успіхи в Донецькій області та інших районах фронту.