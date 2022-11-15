Ноябрь, 15 в 16:46

Платформа єДопомога создана, чтобы помогать украинцам, которые оказались в трудном положении из-за российской агрессии.

На платформе можно не только получить помощь от международных организаций, но и оставить заявку, которую может выполнить другой украинец.

Благотворитель заходит на платформу, регистрируется в личном кабинете, выбирает область и город, где может помочь, а также выбирает заявку, которую может выполнить. После чего, как правило, отправляется в магазин, а затем передает пакет тому, кто оставлял заявку.

Сейчас смотрят

В то же время в Министерстве социальной политики сообщили, что теперь украинцы, которые нуждаются в поддержке, могут повысить свои шансы для получения помощи от благотворителей.

Как повысить свои шансы на получение помощи через платформу єДопомога — далее в материале Фактов ICTV.

Как повысить шансы на получение помощи

В Министерстве социальной политики отмечают, что теперь на платформе єДопомога благотворители на свое усмотрение выбирают, кому помочь, и должны быть уверенными, что поддержат действительно тех людей, которые оказались в трудном положении.

— Отныне на платформе єДопомога лицо, которое пострадало от российской агрессии и хочет оставить заявку, имеет возможность пройти верификацию и подтвердить свою личность с помощью ID.GOV.UA, — говорится в сообщении.

Украинцы, которые оставили заявку и прошли верификацию, имеют больше шансов быть избранными благотворителем.

Как пройти верификацию — инструкция

Итак, чтобы повысить шансы на получение помощи от благотворителей на платформе єДопомога, необходимо:

перейти на платформу єДопомога Получение и предоставление волонтерской помощи;

теперь вам необходимо верифицироваться с помощью ID.GOV.UA — для этого в верхнем правом углу нажмите Зарегистрироваться ;

; выберите, хотите ли вы получать помощь, или же планируете помогать;

нажмите на кнопку Продолжить с ID.GOV.UA;

подтвердите свою личность с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или ID-банкинга.

Готово! Вы в системе. Теперь вам необходимо лишь оставить заявку на помощь и ждать благодетеля.

Тем украинцам, которые уже зарегистрированы на платформе єДопомога, необходимо:

Перейти на платформу. Нажать в верхнем правом углу экрана на кнопку Войти. Нажать Продолжить с ID.GOV.UA. Подтвердить свою личность с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или ID-банкинга.

Еще есть другой вариант: