Как повысить шансы на получение помощи через єДопомога — инструкция
Платформа єДопомога создана, чтобы помогать украинцам, которые оказались в трудном положении из-за российской агрессии.
На платформе можно не только получить помощь от международных организаций, но и оставить заявку, которую может выполнить другой украинец.
Благотворитель заходит на платформу, регистрируется в личном кабинете, выбирает область и город, где может помочь, а также выбирает заявку, которую может выполнить. После чего, как правило, отправляется в магазин, а затем передает пакет тому, кто оставлял заявку.
В то же время в Министерстве социальной политики сообщили, что теперь украинцы, которые нуждаются в поддержке, могут повысить свои шансы для получения помощи от благотворителей.
Как повысить свои шансы на получение помощи через платформу єДопомога — далее в материале Фактов ICTV.
Как повысить шансы на получение помощи
В Министерстве социальной политики отмечают, что теперь на платформе єДопомога благотворители на свое усмотрение выбирают, кому помочь, и должны быть уверенными, что поддержат действительно тех людей, которые оказались в трудном положении.
— Отныне на платформе єДопомога лицо, которое пострадало от российской агрессии и хочет оставить заявку, имеет возможность пройти верификацию и подтвердить свою личность с помощью ID.GOV.UA, — говорится в сообщении.
Украинцы, которые оставили заявку и прошли верификацию, имеют больше шансов быть избранными благотворителем.
Как пройти верификацию — инструкция
Итак, чтобы повысить шансы на получение помощи от благотворителей на платформе єДопомога, необходимо:
- перейти на платформу єДопомога и выбрать пункт Получение и предоставление волонтерской помощи;
- теперь вам необходимо верифицироваться с помощью ID.GOV.UA — для этого в верхнем правом углу нажмите Зарегистрироваться;
- выберите, хотите ли вы получать помощь, или же планируете помогать;
- нажмите на кнопку Продолжить с ID.GOV.UA;
- подтвердите свою личность с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или ID-банкинга.
Готово! Вы в системе. Теперь вам необходимо лишь оставить заявку на помощь и ждать благодетеля.
Тем украинцам, которые уже зарегистрированы на платформе єДопомога, необходимо:
- Перейти на платформу.
- Нажать в верхнем правом углу экрана на кнопку Войти.
- Нажать Продолжить с ID.GOV.UA.
- Подтвердить свою личность с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или ID-банкинга.
Еще есть другой вариант:
- Войдите в свой кабинет с помощью номера телефона и пароля.
- Когда вы будете в собственном кабинете, нажмите на свое имя в правом верхнем углу экрана.
- Выберите Профиль.
- Нажмите на Продолжить с ID.GOV.UA.