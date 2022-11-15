Листопад, 15 в 16:46

Платформа єДопомога створена, аби допомагати українцям, які опинилися у скрутному становищі через російську агресію.

На платформі можна не лише отримати допомогу від міжнародних організацій, а й залишити заявку, яку може виконати інший українець.

Благодійник заходить на платформу, реєструється в особистому кабінеті, обирає область та місто, де може допомогти, а також обирає заявку, яку може виконати. Після чого, як правило, рушає в магазин, а потім передає пакунок тому, хто залишав заявку.

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Водночас у Міністерстві соціальної політики повідомили, що тепер українці, які потребують підтримки, можуть підвищити свої шанси на отримання допомоги від благодійників.

Як підвищити свої шанси на отримання допомоги через платформу єДопомога – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Як підвищити шанси на отримання допомоги

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що тепер на платформі єДопомога благодійники на свій розсуд обирають, кому допомогти, та мають бути впевненими, що підтримають дійсно тих людей, які залишились у скрутному становищі.

– Відтепер на платформі єДопомога особа, яка постраждала від російської агресії та хоче залишити заявку, має можливість пройти верифікацію та підтвердити свою особистість за допомогою ID.GOV.UA, – йдеться у повідомленні.

Українці, які залишили заявку та пройшли верифікацію, мають більше шансів бути обраними благодійником.

Як пройти верифікацію – інструкція

Отже, аби підвищити шанси на отримання допомоги від благодійників на платформі єДопомога, необхідно:

перейти на платформу єДопомога Отримання та надання волонтерської допомоги .

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тепер вам необхідно верифікуватися за допомогою ID.GOV.UA – для цього у верхньому правому куті натисніть Зареєструватися;

оберіть, чи хочете ви отримувати допомогу, чи плануєте допомагати;

натисніть на кнопку Продовжити з ID.GOV.UA;

підтвердіть свою особу за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис чи ID-банкінгу.

Готово! Ви у системі. Тепер вам треба лише залишити заявку на допомогу та чекати на благодійника.

Тим українцям, які вже зареєстровані на платформі єДопомога, необхідно:

Перейти на платформу. Натиснути у верхньому правому куті екрану на кнопку Увійти. Натиснути Продовжити з ID.GOV.UA. Підтвердити свою особу за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис чи ID-банкінгу.

Ще є інший варіант: