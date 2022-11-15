Як підвищити шанси на отримання допомоги через єДопомога – інструкція
Платформа єДопомога створена, аби допомагати українцям, які опинилися у скрутному становищі через російську агресію.
На платформі можна не лише отримати допомогу від міжнародних організацій, а й залишити заявку, яку може виконати інший українець.
Благодійник заходить на платформу, реєструється в особистому кабінеті, обирає область та місто, де може допомогти, а також обирає заявку, яку може виконати. Після чого, як правило, рушає в магазин, а потім передає пакунок тому, хто залишав заявку.
Водночас у Міністерстві соціальної політики повідомили, що тепер українці, які потребують підтримки, можуть підвищити свої шанси на отримання допомоги від благодійників.
Як підвищити свої шанси на отримання допомоги через платформу єДопомога – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Як підвищити шанси на отримання допомоги
У Міністерстві соціальної політики зазначають, що тепер на платформі єДопомога благодійники на свій розсуд обирають, кому допомогти, та мають бути впевненими, що підтримають дійсно тих людей, які залишились у скрутному становищі.
– Відтепер на платформі єДопомога особа, яка постраждала від російської агресії та хоче залишити заявку, має можливість пройти верифікацію та підтвердити свою особистість за допомогою ID.GOV.UA, – йдеться у повідомленні.
Українці, які залишили заявку та пройшли верифікацію, мають більше шансів бути обраними благодійником.
Як пройти верифікацію – інструкція
Отже, аби підвищити шанси на отримання допомоги від благодійників на платформі єДопомога, необхідно:
- перейти на платформу єДопомога та обрати пункт Отримання та надання волонтерської допомоги.
- тепер вам необхідно верифікуватися за допомогою ID.GOV.UA – для цього у верхньому правому куті натисніть Зареєструватися;
- оберіть, чи хочете ви отримувати допомогу, чи плануєте допомагати;
- натисніть на кнопку Продовжити з ID.GOV.UA;
- підтвердіть свою особу за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис чи ID-банкінгу.
Готово! Ви у системі. Тепер вам треба лише залишити заявку на допомогу та чекати на благодійника.
Тим українцям, які вже зареєстровані на платформі єДопомога, необхідно:
- Перейти на платформу.
- Натиснути у верхньому правому куті екрану на кнопку Увійти.
- Натиснути Продовжити з ID.GOV.UA.
- Підтвердити свою особу за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис чи ID-банкінгу.
Ще є інший варіант:
- Увійдіть у свій кабінет за допомогою номеру телефону та пароля.
- Коли ви будете у власному кабінеті, натисніть на своє ім’я у правому верхньому куті екрану.
- Оберіть кнопку Профіль.
- Натисніть на Продовжити з ID.GOV.UA.