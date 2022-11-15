Листопад, 15 в 6:27

З початком повномасштабної війни близько 1,4 млн українців подали заяву на отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави на порталі Дія.

Для українців Дія стала незамінним сервісом, де можна оформити статус ВПО, подати заявку на державні та міжнародні виплати, переглянути різноманітні довідки тощо.

20 жовтня 2022 року у Дії повідомили, що незабаром розпочнеться бета-тестування двох нових послуг для ВПО – зміна фактичного місця проживання та скасування статусу ВПО.

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Що відомо про послугу зміни фактичного місця проживання ВПО та коли функція стане доступною в Дії – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Нова послуга Дії: зміна місця проживання ВПО

Зовсім скоро в Дії ВПО зможуть змінити адресу місця проживання, якщо переїхали до іншого міста, або зовсім скасувати свій статус, якщо повернулися додому.

– Усе це в декілька кліків, без черг, збору довідок і походів по держорганах.

У Дії повідомили, що перед запуском послуг вони проводять бета-тестування, щоб перевірити, чи коректно працює послуга, і наскільки швидко опрацьовують заявки.

Щоб долучитися до тестування зміни адреси фактичного проживання ВПО, необхідно:

фізично перебувати на місці нового тимчасового проживання, щоб підтвердити геолокацію;

мати довідку ВПО в Дії.

На жаль, долучитися до бета-тестування нових послуг вже неможливо. Форма реєстрації закрита, оскільки максимальна кількість учасників вже набрана.

Коли функція буде доступна для усіх українців

Наразі невідомо, коли дві нові функції запрацюють для усіх користувачів сервісу Дія.

Розробники зазначають, що незабаром тільки розпочнеться бета-тестування. Після нього необхідно буде виправити усі помилки (якщо такі будуть).

– Зовсім скоро в Дії внутрішньо переміщені особи зможуть змінити адресу місця проживання, якщо переїхали до іншого міста, – йдеться у повідомленні від Дії.

Ймовірно, нові функції запрацюють або до кінця 2022 року, або на початку 2023 року.