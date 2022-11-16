Ротация во время войны: что это такое и как происходит
Ротация — очень широкое понятие, которое применяется во многих сферах жизни. Но этот термин часто применяется в военном деле.
Ротация во время войны означает замену личного состава, выполняющего определенную боевую задачу или несущего службу в сложных условиях, на военнослужащих, которые были на других позициях.
Что такое ротация, как она происходит и когда меняют военных — узнавали Факты ICTV.
Ротация во время войны: что это такое
Ротация – это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных или неблагоприятных условиях, через определенное время.
Она широко практикуется в условиях ведения боевых действий.
Как происходит ротация во время войны
Интересно, что ротация никак не закреплена в правовых документах. Более того, вся информация о порядке и периодах ротации закрыта, в доступе ее невозможно найти.
Вероятно, это делается для того, чтобы враг не подозревал о движении военнослужащих, отдельных частей и подразделений.
Эксперты отмечают, что во время интенсивных боевых действий командованию довольно сложно провести ротацию и заменить одну бригаду другой, поскольку при проведении такой процедуры ослабляются позиции. Соответственно, таким моментом может воспользоваться враг.
Однако в отдельных пунктах указа президента Украины о Положении О прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ отмечается, что военнослужащие могут быть направлены в командировку самостоятельно или в составе воинского подразделения, в том числе с целью исполнения обязанностей военной службы в составе воинских частей, задействованных к ведению военных действий.
Военнослужащие направляются в такую командировку по решению командиров воинских частей или старших командиров, о чем издается приказ командира воинской части по строевой части.
Военные, которые были направлены в командировку, выдают соответствующие удостоверения. По прибытию на место командировки, военные идут к командованию, чтобы сообщить о своем прибытии, встать на учет и выполнять боевые задачи.
Более подробной информации о сроках, правилах и проведении ротации в открытом доступе нет.
Однако известно, что сроки ротации устанавливает командование Вооруженных сил Украины в соответствии с потребностями и соответствующими задачами. Чтобы более подробно узнать о ротации, военнослужащий имеет право лично обращаться к своему командованию, чтобы выяснить срок, условия и правила проведения такой замены.
Отпуск для военных во время военного положения
Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.
За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.
Документ предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
Известно, что ранее военнослужащим можно было брать отпуск только по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.