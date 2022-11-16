Ноябрь, 16 в 12:21

Ротация — очень широкое понятие, которое применяется во многих сферах жизни. Но этот термин часто применяется в военном деле.

Ротация во время войны означает замену личного состава, выполняющего определенную боевую задачу или несущего службу в сложных условиях, на военнослужащих, которые были на других позициях.

Что такое ротация, как она происходит и когда меняют военных — узнавали Факты ICTV.

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Ротация во время войны: что это такое

Ротация – это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных или неблагоприятных условиях, через определенное время.

Она широко практикуется в условиях ведения боевых действий.

Как происходит ротация во время войны

Интересно, что ротация никак не закреплена в правовых документах. Более того, вся информация о порядке и периодах ротации закрыта, в доступе ее невозможно найти.

Вероятно, это делается для того, чтобы враг не подозревал о движении военнослужащих, отдельных частей и подразделений.

Эксперты отмечают, что во время интенсивных боевых действий командованию довольно сложно провести ротацию и заменить одну бригаду другой, поскольку при проведении такой процедуры ослабляются позиции. Соответственно, таким моментом может воспользоваться враг.

Однако в отдельных пунктах указа президента Украины о Положении О прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ отмечается, что военнослужащие могут быть направлены в командировку самостоятельно или в составе воинского подразделения, в том числе с целью исполнения обязанностей военной службы в составе воинских частей, задействованных к ведению военных действий.

Военнослужащие направляются в такую командировку по решению командиров воинских частей или старших командиров, о чем издается приказ командира воинской части по строевой части.

Военные, которые были направлены в командировку, выдают соответствующие удостоверения. По прибытию на место командировки, военные идут к командованию, чтобы сообщить о своем прибытии, встать на учет и выполнять боевые задачи.

Более подробной информации о сроках, правилах и проведении ротации в открытом доступе нет.

Однако известно, что сроки ротации устанавливает командование Вооруженных сил Украины в соответствии с потребностями и соответствующими задачами. Чтобы более подробно узнать о ротации, военнослужащий имеет право лично обращаться к своему командованию, чтобы выяснить срок, условия и правила проведения такой замены.

Отпуск для военных во время военного положения

Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Документ предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Известно, что ранее военнослужащим можно было брать отпуск только по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.