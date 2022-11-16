Листопад, 16 в 12:21

Ротація – дуже широке поняття, яке застосовується у багатьох сферах життя. Але цей термін часто застосовується у військовій справі.

Ротація під час війни означає заміну особового складу, що виконує певне бойове завдання або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців, які були на інших позиціях.

Що таке ротація, як вона відбувається та коли замінюють військових – дізнавалися Факти ICTV.

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Ротація під час війни: що це таке

Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах через певний час.

Вона широко практикується в умовах ведення бойових дій.

Як відбувається ротація під час війни

Цікаво, що ротація ніяк не закріплена в правових документах. Більше того, уся інформація про порядок та періоди ротації закрита, у відкритому доступі її неможливо знайти.

Ймовірно, це робиться для того, аби ворог не підозрював про рух військовослужбовців, окремих частин та підрозділів.

Експерти зазначають, що під час інтенсивних бойових дій командуванню досить важко провести ротацію та замінити одну бригаду іншою, оскільки при проведенні такої процедури послаблюються позиції. Відповідно, таким моментом може скористатися ворог.

Проте в окремих пунктах указу президента України Про Положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ зазначається, що військовослужбовці можуть бути направлені у відрядження самостійно або у складі військового підрозділу, зокрема з метою виконання обов’язків військової служби у складі військових частин, задіяних до ведення воєнних дій.

Військовослужбовці направляються у таке відрядження за рішенням командирів військових частин або старших командирів, про що видається наказ командира військової частини по стройовій частині.

Військові, які були направлені у відрядження, видають відповідні посвідчення. Після прибуття на місце відрядження, військові йдуть до командування, щоби повідомити про своє прибуття, стати на облік та виконувати бойові завдання.

Більш детальної інформації про терміни, правила та проведення ротації у відкритому доступі немає.

Проте відомо, що терміни ротації встановлює командування Збройних сил України відповідно до потреб та відповідних завдань. Щоби більш детально дізнатися про ротацію, військовослужбовець має право особисто звертатися до свого командування, щоб зʼясувати термін, умови та правила проведення такої заміни.

Відпустка для військових під час воєнного стану

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.

Документ передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Відомо, що раніше військовослужбовцям можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.