Украинцы-военные, получившие ранения во время войны на территории Украины, имеют право на денежные государственные выплаты.

Какие выплаты предусмотрены за ранения, как их получить и кто имеет на это право — узнавали Факты ICTV.

Какие выплаты предусмотрены за ранения в Украине и кто их получит

В случае, если военный получил ранение во время выполнения боевого задания, он имеет право на несколько денежных выплат.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко отмечает, что в случае ранения военнослужащий может рассчитывать на такие виды выплат:

денежное обеспечение военнослужащего;

выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168

одноразовая денежная помощь, в соответствии со ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей и постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.2013 № 975

— Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе иностранных), включая время перемещения с одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии (пункт 1 КМУ от 28.02.2022 №168), — отмечает Диденко.

Размер выплаты за ранение

Эксперт отмечает, что касается выплаты единовременного денежного пособия, то размер такой выплаты зависит от того, какие последствия полученного ранения.

— Так, в случае получения военнослужащим инвалидности, размер выплат определен пунктом Б част. 1 ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей, — говорит Диденко.

Размер единовременного пособия может составлять:

400-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть в 2026 году это 1 331 200 грн .

300-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (998 400 грн в 2026 году).

250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (832 000 грн в 2026 году).

— В случае получения военнослужащим ранения во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975, и может составлять 70-кратный размер (232 960 грн) прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — добавляет адвокат.

Напоминаем, в 2026 году размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн.

На какие виды выплат можно рассчитывать и при каких обстоятельствах:

для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, предусмотрено два месяца выплат по последней занимаемой должности, а с третьего месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата в порядке установленым КМУ;

умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;

тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;

на условиях и порядке КМУ; непрерывный отпуск на лечение — не более четырех месяцев.

Как получить выплату за ранение

Сначала необходимо получить документы из воинской части, в частности справку о ранении, контузии или травме. В ней должна быть четко указана дата проведения служебного расследования и обстоятельства получения травмы: стала ли она следствием защиты Родины, выполнения служебных обязанностей или прохождения военной службы.

На основе этой справки военнослужащий направляется на лечение в госпиталь или больницу. После завершения лечения в соответствующем медицинском документе фиксируется, что ранение связано с защитой Родины или прохождением военной службы.

Единовременная денежная помощь военнослужащим в случае установления инвалидности

Военнослужащие и уволенные с военной службы лица имеют право на единовременное денежное пособие, если им установлена инвалидность или частичная потеря трудоспособности. Это касается случаев, когда ранение, травма, контузия, увечье или заболевание получены при исполнении воинских обязанностей или в процессе прохождения службы.

Чтобы получить эту выплату, необходимо обратиться в соответствующие органы в зависимости от статуса:

Военнослужащие — в свою воинскую часть.

Уволенные из рядов Вооруженных сил Украины — в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Уволенные из других военных формирований (Нацгвардия, СБУ, Служба внешней разведки, ГУР МО, Госспецсвязь, Госпогранслужба, Госспецслужба транспорта и т.д.) — в учреждение, где проходили службу перед увольнением.

Денежная помощь на оздоровление

Военнослужащие (кроме срочников), которые имеют или приобретают право на ежегодный основной отпуск, могут раз в год получить денежную помощь на оздоровление. Ее размер соответствует месячному денежному обеспечению.

Для получения выплаты необходимо подать рапорт. Помощь предоставляется в следующих случаях:

перед выходом в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;

перед второй частью ежегодного основного отпуска (в том числе за неиспользованный отпуск прошлых лет, если это разрешено);

без оформления отпуска — по рапорту военнослужащего в течение года.

Выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части, а для командиров — по приказу вышестоящего руководства с указанием суммы пособия.

