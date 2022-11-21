Ноябрь, 21 в 17:31

При трудоустройстве в компанию или на предприятие обязательным условием является заключение трудового договора. Сторонами такого договора являются работник и собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо.

Как правило, трудовой договор заключается в письменной форме. Но работодатель может предложить работнику заключить не трудовой, а гражданско-правовой договор.

Какая разница между трудовым и гражданско-правовым договором и какой вариант лучше — узнавали Факты ICTV.

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Что такое трудовой договор

Это соглашение между наемным работником (физическое лицо) и работодателем (компания, ФЛП, юридическое или физическое лицо).

По трудовому договору, работник должен выполнять работу, указанную в договоре, а работодатель – выплачивать за это заработную плату и обеспечивать достойные и безопасные условия труда.

Работодатель должен предоставить соответствующее рабочее место, оборудование, средства индивидуальной защиты и тому подобное. Регулируется это соглашение Трудовым кодексом и заключается устно и письменно.

— Если заключается трудовой договор, то работодатель должен соблюдать определенные требования — место работы, обеспечение работы, соответствующие гарантии в случае вреда, нанесенного здоровью работника, — отмечает юрист Ростислав Кравец.

Трудовой договор регулирует процесс выполнения работы по определенной специальности, квалификации или должности, а также требует соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

В какой-то мере работник зависит от работодателя, ведь должен получать разрешение руководителя, если хочет уйти в отпуск, пропустить рабочий день, пойти к врачу и тому подобное. С другой стороны, трудовой договор четко регулирует обязанности работодателя и описывает права работника:

оплачиваемые выходные и отпуска;

регулярная заработная плата;

больничные;

нормированное рабочее время;

защита от незаконного освобождения.

Что такое гражданско-правовой договор

Это договоренность (соглашение) двух или более сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

По гражданско-правовому договору нет работодателей и работников. Есть исполнитель, который обязуется выполнить определенную работу или оказать услугу, и заказчик, который принимает работу и оплачивает ее.

— В гражданско-правовых договорах все вопросы, касающиеся трудового законодательства, меры трудовых прав полностью возлагаются на самого работника, — говорит юрист.

Юрист добавляет, что такое соглашение регулируется Гражданским кодексом, то есть лицо не имеет никаких трудовых гарантий и прав.

Обычно гражданско-правовой договор заключается для выполнения разовых, а не систематических работ.

Такой договор может заключаться между любыми юридическими или физическими лицами и регулируется Гражданским кодексом Украины. Действие трудового законодательства на такое соглашение не распространяется.

Если в трудовом соглашении предметом договора был процесс выполнения работы, то в гражданско-правовом — это конечный результат услуги или сделанной работы.

Обе стороны договора независимы и равноправны, заказчик не должен заботиться об условиях труда, предоставлять рабочее место и оборудование, оплачивать больничные. А исполнитель самостоятельно организует работу и отвечает за ее своевременное выполнение.

Размер заработной платы и сроки ее оплаты определяются соглашением сторон, а не законодательством.

Какая разница между ними и какой договор выгоднее заключать работнику

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что с точки зрения законодательства, работнику выгоднее заключать трудовой договор.

— Для работника трудовой договор лучше, чем гражданско-правовой. Фактически, по гражданско-правовому договору нанимается лицо на выполнение определенных обязанностей. Для работодателей, конечно, лучше заключать гражданско-правовое соглашение, ведь он освобождается от многих обязанностей, — добавляет юрист.