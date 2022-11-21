Трудовий та цивільно-правовий договір: що це, різниця та який вигідніше укладати
Під час працевлаштування в компанію чи на підприємство обовʼязковою умовою є укладання трудового договору. Сторонами такого договору є працівник та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа.
Як правило, трудовий договір укладається в письмовій формі. Натомість роботодавець може запропонувати працівнику укласти не трудовий, а цивільно-правовий договір.
Яка відмінність між трудовим та цивільно-правовим договором та який варіант кращий – дізнавалися Факти ICTV.
Що таке трудовий договір
Це угода між найманим працівником (фізична особа) та роботодавцем (компанія, ФОП, юридична або фізична особа).
За трудовим договором, працівник повинен виконувати роботу, зазначену в договорі, а роботодавець – виплачувати за це заробітну плату й забезпечувати гідні та безпечні умови праці.
Роботодавець повинен надати відповідне робоче місце, обладнання, засоби індивідуального захисту тощо. Регулюється ця угода Трудовим кодексом про працю та укладається усно й письмово.
– Якщо укладається трудовий договір, то роботодавець повинен дотримуватися певних вимог – місце роботи, забезпечення роботи, відповідні гарантії у разі шкоди, нанесеної здоровʼю працівника, – зазначає юрист Ростислав Кравець.
Трудовий договір регулює процес виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, а також вимагає дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
Якоюсь мірою, працівник залежить від роботодавця, адже повинен отримувати дозвіл керівника, якщо хоче піти у відпустку, пропустити робочий день, піти до лікаря тощо. З іншого боку, трудовий договір чітко регулює обовʼязки роботодавця та описує права працівника:
- оплачувані вихідні та відпустки;
- регулярна заробітна плата;
- лікарняні;
- нормований робочий час;
- захист від незаконного звільнення.
Що таке цивільно-правовий договір
Це домовленість (угода) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
За цивільно-правовим договором немає роботодавців і працівників. Є виконавець, який зобов’язується виконати певну роботу або надати послугу, та замовник, який приймає роботу й оплачує її.
– У цивільно-правових договорах усі питання, що стосуються трудового законодавства, заходи трудових прав тощо повністю покладаються на самого працівника, – каже юрист.
Юрист додає, що така угода регулюється цивільним кодексом, тобто особа не має жодних трудових гарантій та прав.
Зазвичай цивільно-правовий договір укладається для виконання разових, а не систематичних робіт.
Такий договір може укладатися між будь-якими юридичними або фізичними особами та регулюється Цивільним кодексом України. Дія трудового законодавства на таку угоду не поширюється.
Якщо в трудовій угоді предметом договору був процес виконання роботи, то в цивільно-правовому – це кінцевий результат послуги чи зробленої роботи.
Обидві сторони договору незалежні й рівноправні, замовник не повинен піклуватися про умови праці, надавати робоче місце й обладнання, оплачувати лікарняні. А виконавець самостійно організовує роботу та відповідає за її вчасне виконання.
Розмір заробітної платні й терміни її оплати визначаються угодою сторін, а не законодавством.
Яка різниця між ними та який договір вигідніше укладати працівнику
Юрист Ростислав Кравець зазначає, що з точки зору законодавства, працівнику вигідніше укладати трудовий договір.
– Для працівника трудовий договір краще, ніж цивільно-правовий. Фактично, за цивільно-правовим договором наймається особа на виконання певних обовʼязків. Для роботодавців, звичайно, краще укладати цивільно-правову угоду, адже він звільняється від багатьох обовʼязків, – додає юрист.
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Трудовий договір
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Цивільно-правовий договір
|Хто укладає
|Найманий працівник та роботодавець (компанія, ФОП, юридична або фізична особа)
|Замовник та виконавець
|Предмет договору
|Процес роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою
|Кінцевий результат послуги/ роботи
|Терміни
|Безстроковий/на визначений термін/на час виконання певної роботи
|Строковий
|Форма договору
|Усна й письмова
|Письмова
|Вид оплати
|Зарплата – не менше мінімальної
|Винагорода, розмір якої визначається договором
|Запис в трудовій книжці
|Є
|Немає
|Трудові гарантії
|Відпустки, вихідні, лікарняні
|Не передбачені
|Умови виконання
|Працівник виконує роботу згідно зі своїми обовʼязками та підпорядковується правилам
|Виконавець виконує певну роботу, яку замовник приймає