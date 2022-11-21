Листопад, 21 в 17:31

Під час працевлаштування в компанію чи на підприємство обовʼязковою умовою є укладання трудового договору. Сторонами такого договору є працівник та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа.

Як правило, трудовий договір укладається в письмовій формі. Натомість роботодавець може запропонувати працівнику укласти не трудовий, а цивільно-правовий договір.

Яка відмінність між трудовим та цивільно-правовим договором та який варіант кращий – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Що таке трудовий договір

Це угода між найманим працівником (фізична особа) та роботодавцем (компанія, ФОП, юридична або фізична особа).

За трудовим договором, працівник повинен виконувати роботу, зазначену в договорі, а роботодавець – виплачувати за це заробітну плату й забезпечувати гідні та безпечні умови праці.

Роботодавець повинен надати відповідне робоче місце, обладнання, засоби індивідуального захисту тощо. Регулюється ця угода Трудовим кодексом про працю та укладається усно й письмово.

– Якщо укладається трудовий договір, то роботодавець повинен дотримуватися певних вимог – місце роботи, забезпечення роботи, відповідні гарантії у разі шкоди, нанесеної здоровʼю працівника, – зазначає юрист Ростислав Кравець.

Трудовий договір регулює процес виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, а також вимагає дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Якоюсь мірою, працівник залежить від роботодавця, адже повинен отримувати дозвіл керівника, якщо хоче піти у відпустку, пропустити робочий день, піти до лікаря тощо. З іншого боку, трудовий договір чітко регулює обовʼязки роботодавця та описує права працівника:

оплачувані вихідні та відпустки;

регулярна заробітна плата;

лікарняні;

нормований робочий час;

захист від незаконного звільнення.

Що таке цивільно-правовий договір

Це домовленість (угода) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

За цивільно-правовим договором немає роботодавців і працівників. Є виконавець, який зобов’язується виконати певну роботу або надати послугу, та замовник, який приймає роботу й оплачує її.

– У цивільно-правових договорах усі питання, що стосуються трудового законодавства, заходи трудових прав тощо повністю покладаються на самого працівника, – каже юрист.

Юрист додає, що така угода регулюється цивільним кодексом, тобто особа не має жодних трудових гарантій та прав.

Зазвичай цивільно-правовий договір укладається для виконання разових, а не систематичних робіт.

Такий договір може укладатися між будь-якими юридичними або фізичними особами та регулюється Цивільним кодексом України. Дія трудового законодавства на таку угоду не поширюється.

Якщо в трудовій угоді предметом договору був процес виконання роботи, то в цивільно-правовому – це кінцевий результат послуги чи зробленої роботи.

Обидві сторони договору незалежні й рівноправні, замовник не повинен піклуватися про умови праці, надавати робоче місце й обладнання, оплачувати лікарняні. А виконавець самостійно організовує роботу та відповідає за її вчасне виконання.

Розмір заробітної платні й терміни її оплати визначаються угодою сторін, а не законодавством.

Яка різниця між ними та який договір вигідніше укладати працівнику

Юрист Ростислав Кравець зазначає, що з точки зору законодавства, працівнику вигідніше укладати трудовий договір.

– Для працівника трудовий договір краще, ніж цивільно-правовий. Фактично, за цивільно-правовим договором наймається особа на виконання певних обовʼязків. Для роботодавців, звичайно, краще укладати цивільно-правову угоду, адже він звільняється від багатьох обовʼязків, – додає юрист.