В ВСУ сказали, сколько в Беларуси готовы воевать на стороне РФ и обратились к белорусам

Ноябрь, 24 в 16:28

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видеообращение к гражданам Беларуси на своей странице в социальной сети Facebook.

Наши военные предупредили, что спецслужбы РФ готовят провокации на территории Белоруссии. Целями терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция Астравец.

— Наши страны помнят аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Последствия были страшны для жизни и здоровья людей, экологии, экономики во всем регионе.

А сегодня Россия шантажирует весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий, захватывает электростанции, препятствует работе персонала, с целью психологического воздействия демонстрирует обстрел и отключение систем безопасности в ЗАЭС.

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ВСУ подчеркнули, что Беларуси не нужна захватническая война РФ, а безопасность и будущее белорусов находятся в их руках.

Украинские военные призвали граждан Беларуси потребовать от их руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции страны. Согласно ей, Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам.

— Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, разрешив военную агрессию РФ против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурсов. Не позволяйте вовлекать вас в войну еще больше, — отметили украинские военные.

В Генштабе ВСУ посоветовали белорусам отслеживать появление незнакомых подозрительных людей и транспорта вблизи объектов критической инфраструктуры, а также сообщать о таких фактах. По возможности необходимо информировать мировое сообщество всеми доступными способами. В ВСУ также заявили, что не собираются проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что готовность ВС Беларуси вести самостоятельное наступление остается низкой, но около 10-15 тыс. человек личного состава готовы участвовать в войне РФ против Украины.

По словам Громова, их привлекает высокое денежное довольствие.