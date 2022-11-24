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Факти / Україна / Суспільство

У ЗСУ сказали, скільки у Білорусі готові воювати на боці РФ та звернулися до білорусів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У ЗСУ сказали, скільки у Білорусі готові воювати на боці РФ та звернулися до білорусів
Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб Збройних сил України опублікувало відеозвернення до громадян Білорусі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Наші військові попередили, що спецслужби РФ готують провокації на території Білорусі. Цілями терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема атомна електростанція Астравец.

— Наші країни пам’ятають аварію на Чорнобильській АЕС 1986 року. Наслідки були страшними для життя та здоров’я людей, екології, економіки у всьому регіоні.

А сьогодні Росія шантажує весь світ загрозою використання ядерних об’єктів та технологій, захоплює електростанції, перешкоджає роботі персоналу, з метою психологічного впливу демонструє обстріл та відключення систем безпеки у ЗАЕС.

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ЗСУ наголосили, що Білорусі не потрібна загарбницька війна РФ, а безпека та майбутнє білорусів перебуває в їхніх руках.

Українські військові закликали громадян Білорусі вимагати від їхнього керівництва неухильного дотримання статті 18 Конституції країни. Згідно з нею, Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав.

— Ваш уряд уже частково порушив Конституцію, дозволивши військову агресію РФ проти України з використанням вашої території, інфраструктури та ресурсів. Не дозволяйте втягувати вас у війну ще більше, — зазначили українські військові.

У Генштабі ЗСУ порадили білорусам відслідковувати появу незнайомих підозрілих людей та транспорту поблизу об’єктів критичної інфраструктури, а також повідомляти про такі факти. За можливості, необхідно інформувати світову спільноту всіма доступними способами. У ЗСУ також заявили, що не збираються проводити жодних агресивних дій на території Білорусі.

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що наразі готовність ЗС Білорусі вести самостійний наступ залишається низькою, але близько 10-15 тис. осіб особового складу готові брати участь у війні РФ проти України.

За словами Громова, їх приваблює високе грошового забезпечення.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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