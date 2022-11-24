У ЗСУ сказали, скільки у Білорусі готові воювати на боці РФ та звернулися до білорусів

Листопад, 24 в 16:28

Генштаб Збройних сил України опублікувало відеозвернення до громадян Білорусі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Наші військові попередили, що спецслужби РФ готують провокації на території Білорусі. Цілями терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема атомна електростанція Астравец.

— Наші країни пам’ятають аварію на Чорнобильській АЕС 1986 року. Наслідки були страшними для життя та здоров’я людей, екології, економіки у всьому регіоні.

А сьогодні Росія шантажує весь світ загрозою використання ядерних об’єктів та технологій, захоплює електростанції, перешкоджає роботі персоналу, з метою психологічного впливу демонструє обстріл та відключення систем безпеки у ЗАЕС.

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ЗСУ наголосили, що Білорусі не потрібна загарбницька війна РФ, а безпека та майбутнє білорусів перебуває в їхніх руках.

Українські військові закликали громадян Білорусі вимагати від їхнього керівництва неухильного дотримання статті 18 Конституції країни. Згідно з нею, Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав.

— Ваш уряд уже частково порушив Конституцію, дозволивши військову агресію РФ проти України з використанням вашої території, інфраструктури та ресурсів. Не дозволяйте втягувати вас у війну ще більше, — зазначили українські військові.

У Генштабі ЗСУ порадили білорусам відслідковувати появу незнайомих підозрілих людей та транспорту поблизу об’єктів критичної інфраструктури, а також повідомляти про такі факти. За можливості, необхідно інформувати світову спільноту всіма доступними способами. У ЗСУ також заявили, що не збираються проводити жодних агресивних дій на території Білорусі.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що наразі готовність ЗС Білорусі вести самостійний наступ залишається низькою, але близько 10-15 тис. осіб особового складу готові брати участь у війні РФ проти України.

За словами Громова, їх приваблює високе грошового забезпечення.