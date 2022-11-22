Ноябрь, 22 в 19:16

По состоянию на 22 ноября РФ не накопила на территории Беларуси группировку войск, достаточную для повторного вторжения в Украину с севера. Однако полностью отвергать такую угрозу нельзя.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что в Беларуси с начала полномасштабной войны фиксируется движение техники и личного состава РФ. Сейчас одну технику оккупанты перебрасывают оттуда в Россию, а другую, наоборот, на белорусскую территорию.

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Маляр уточнила, что РФ может рассматривать новое вторжение с севера как запасной вариант.

– Есть ли угроза (нового нападения с севера. — Ред.)? Это война, и так же, как мы предполагаем все возможные сценарии, и они (оккупанты. – Ред.) для себя разрабатывают все возможные сценарии. То, что это может быть запасным вариантом, планом Б или В – это может быть… Но учитывая то, что сообщают военные, говорить прямо сегодня нельзя, что там накоплено достаточно сил, чтобы прямо сейчас произошло вторжение. В то же время нельзя и полностью отрицать эту вероятность, — подчеркнула Маляр.

Она добавила, что именно поэтому Вооруженные силы Украины находятся в состоянии готовности, отслеживают ситуацию и будут мгновенно реагировать на любые угрозы. На северной границе, в частности, периодически проводятся совместные учения пограничников, военных ВСУ и территориальной обороны.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ не исключали, что после бегства из Херсона российские войска могут осуществить наступление из Беларуси на Черниговскую и Сумскую области.

В то же время ВСУ и разведка будут знать о планах врага за несколько недель до начала возможного повторного наступления.