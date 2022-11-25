Средняя зарплата в Украине 2023: размер и как рассчитать
Недавно правительство определилось с размером минимальной зарплаты и прожиточного минимума, утвердив госбюджет на 2023 год.
В то же время, среди основных показателей экономического и социального развития Украины, на которых базируется госбюджет 2023 — средняя зарплата.
Какой будет размер средней зарплаты в 2023 году — далее в материале Фактов ICTV.
Средняя зарплата 2023: размер и прогнозы правительства
В утвержденном госбюджете на 2023 год, речь идет о размере минимальной зарплаты, который не повысят. Документом установлено, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составит:
- в месячном размере — 6 700 грн;
- в почасовом размере – 40,46 грн.
Что касается средней зарплаты, то в 2023 году она составит 18 261 грн. Такую сумму указали в Пояснительной записке к проекту госбюджета.
Согласно документу, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 грн. Однако через инфляцию в 28,4% реальная зарплата повысится лишь на 1,4%.
На какие выплаты влияет средняя зарплата
Размер средней зарабатываемой платы понадобится в случае:
- предоставление работникам отпусков или выплаты им компенсации за неиспользованные отпуска;
- выполнение работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время;
- перевод работников на другую более легкую нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;
- перевод беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, на другую более легкую работу;
- предоставление женщинам дополнительных перерывов для кормления ребенка;
- выплаты выходного пособия;
- служебных командировок (кроме служебных командировок государственных служащих);
- вынужденного прогула;
- направление работников на обследование в медицинские учреждения;
- привлечение работников к выполнению воинских обязанностей;
- другие выплаты, размер которых зависит от средней зарплаты.
Чтобы рассчитать свою среднюю зарплату, нужно:
- Определиться с месяцами расчетного периода, то есть за какие месяцы работы вы хотите узнать среднюю зарплату (например, только за два месяца или за весь год).
- Посчитать дни расчетного периода (сложите количество рабочих дней).
- Посчитать зарплату, которую вам платили за каждый месяц расчетного периода (не забудьте добавить отпускные и больничные выплаты, а также премии).
- Сумму дохода поделите на количество дней расчетного периода.
- У вас получится сумма, которую вы получаете за один день.
- Эту цифру умножьте на количество рабочих дней за один месяц.
- Вы получите свою среднюю зарплату.