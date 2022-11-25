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Факты / Україна / Общество

Средняя зарплата в Украине 2023: размер и как рассчитать

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Средняя зарплата в Украине 2023: размер и как рассчитать
Фото: Depositphotos

Недавно правительство определилось с размером минимальной зарплаты и прожиточного минимума,  утвердив госбюджет на 2023 год.

В то же время, среди основных показателей экономического и социального развития Украины, на которых базируется госбюджет 2023 — средняя зарплата.

Какой будет размер средней зарплаты в 2023 году — далее в материале Фактов ICTV.

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В утвержденном госбюджете на 2023 год, речь идет о размере минимальной зарплаты, который не повысят. Документом установлено, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составит:

  • в месячном размере — 6 700 грн;
  • в почасовом размере – 40,46 грн.

Что касается средней зарплаты, то в 2023 году она составит 18 261 грн. Такую сумму указали в Пояснительной записке к проекту госбюджета.

Согласно документу, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 грн. Однако через инфляцию в 28,4% реальная зарплата повысится лишь на 1,4%.

На какие выплаты влияет средняя зарплата

Размер средней зарабатываемой платы понадобится в случае:

  • предоставление работникам отпусков или выплаты им компенсации за неиспользованные отпуска;
  • выполнение работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время;
  • перевод работников на другую более легкую нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;
  • перевод беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, на другую более легкую работу;
  • предоставление женщинам дополнительных перерывов для кормления ребенка;
  • выплаты выходного пособия;
  • служебных командировок (кроме служебных командировок государственных служащих);
  • вынужденного прогула;
  • направление работников на обследование в медицинские учреждения;
  • привлечение работников к выполнению воинских обязанностей;
  • другие выплаты, размер которых зависит от средней зарплаты.

Чтобы рассчитать свою среднюю зарплату, нужно:

  1. Определиться с месяцами расчетного периода, то есть за какие месяцы работы вы хотите узнать среднюю зарплату (например, только за два месяца или за весь год).
  2. Посчитать дни расчетного периода (сложите количество рабочих дней).
  3. Посчитать зарплату, которую вам платили за каждый месяц расчетного периода (не забудьте добавить отпускные и больничные выплаты, а также премии).
  4. Сумму дохода поделите на количество дней расчетного периода.
  5. У вас получится сумма, которую вы получаете за один день.
  6. Эту цифру умножьте на количество рабочих дней за один месяц.
  7. Вы получите свою среднюю зарплату.
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