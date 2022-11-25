Ноябрь, 25 в 15:50

Недавно правительство определилось с размером минимальной зарплаты и прожиточного минимума, утвердив госбюджет на 2023 год.

В то же время, среди основных показателей экономического и социального развития Украины, на которых базируется госбюджет 2023 — средняя зарплата.

Какой будет размер средней зарплаты в 2023 году — далее в материале Фактов ICTV.

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Средняя зарплата 2023: размер и прогнозы правительства

В утвержденном госбюджете на 2023 год, речь идет о размере минимальной зарплаты, который не повысят. Документом установлено, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составит:

в месячном размере — 6 700 грн ;

; в почасовом размере – 40,46 грн.

Что касается средней зарплаты, то в 2023 году она составит 18 261 грн. Такую сумму указали в Пояснительной записке к проекту госбюджета.

Согласно документу, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 грн. Однако через инфляцию в 28,4% реальная зарплата повысится лишь на 1,4%.

На какие выплаты влияет средняя зарплата

Размер средней зарабатываемой платы понадобится в случае:

предоставление работникам отпусков или выплаты им компенсации за неиспользованные отпуска;

выполнение работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время;

перевод работников на другую более легкую нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;

перевод беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, на другую более легкую работу;

предоставление женщинам дополнительных перерывов для кормления ребенка;

выплаты выходного пособия;

служебных командировок (кроме служебных командировок государственных служащих);

вынужденного прогула;

направление работников на обследование в медицинские учреждения;

привлечение работников к выполнению воинских обязанностей;

другие выплаты, размер которых зависит от средней зарплаты.

Чтобы рассчитать свою среднюю зарплату, нужно: