Листопад, 25 в 15:38

Пошкодження високовольтних елементів устаткування передачі електроенергії оцінюються 55-75%.

Про це на брифінгу у Медіа-центрі Укрінформ повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, найбільш високовольтну інфраструктуру пошкоджено на лінії фронту. Чим далі від зони бойових дій, тим менше пошкоджень.

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Харченко заявив, що основна проблема з відсутністю електроенергії зараз пов’язана із її передачею, а не з генерацією.

– Основна проблема зараз – проблема із системою передачі. Високовольтні – ми втратили близько 55-75% ключових елементів обладнання, вони пошкоджені чи зруйновані, – сказав Олександр Харченко.

Раніше він заявив, що на повне відновлення енергосистеми України знадобиться пару років.