Ноябрь, 26 в 12:25

В 1932-33 годах советская власть совершила откровенный акт геноцида украинцев путем массового голода. Сегодня российские власти повторяют или даже продолжают этот геноцид, уничтожая энергетическую инфраструктуру, медучреждения, школы и детсады вместе с украинскими людьми.

Что еще общего есть у этих двух геноцидов, Факты ICTV расспросили у Тараса Пшеничного, доктора исторических наук, заместителя декана исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Интервью с ним было записано в день, когда Россия своими последними обстрелами вогнала во тьму почти всю Украину.

Как известно, в 1932-33 годах организатором геноцида был диктатор Иосиф Сталин и тоталитарный режим, сегодня это диктатор Владимир Путин и весь российский народ.

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– Механизм российской тоталитарной системы направлен на то, чтобы убить нас, чтобы уничтожить украинство. Это в принципе делалось и в 1932–33 годах и не только, и в 40-х годах, и в послевоенный период. Речь идет о том, чтобы украинцев убить. И мы видим, что эти желания раздаются сегодня и на улицах городов России. Обычное население, которых спрашивают об украинцах, говорит “убивать хохлов”. Речь идет о целенаправленной агрессивной жестокой политике с одной стороны руководства России, а с другой стороны речь идет о коллективном желании российского населения уничтожить Украину, — отметил Тарас Пшеничный.

По его словам, работа спецслужб Советского Союза и России, как тогда, так и сегодня призвана сломить сопротивляющихся. Во время Голодомора-геноцида украинцы пытались сопротивляться принудительной хлебозаготовке и коллективизации. А сегодня, особенно на оккупированных территориях, пытаются сопротивляться гауляйтерам и оккупационным “властям”.

Тогда это была ЧК (“чрезвычайная комиссия”) или ГПУ (“государственное политическое управление”), которые осуществляли идеологическое давление, занимались пропагандой коммунистических ценностей путем нивеляции, уничтожения традиционных национальных культур. Сегодня это ФСБ и их посланники в Украине.

– Мы видим сходства в такой же работе современной ФСБ РФ по отношению к украинцам на оккупированных территориях, когда систематически один раз в неделю или несколько раз в неделю вызываются наши с вами сограждане в так называемые комендатуры на временно оккупированных территориях. И проводят “работу”: оказывают психологическое давление, моральное давление и физическое давление на наших граждан с целью того, чтобы их сломать, чтобы таким образом ликвидировать, уничтожить сопротивление местного населения российской системе, которая пришла уничтожать и убивать. И как мы видим уже сегодня из архивных источников, такое же моральное давление оказывали советские спецслужбы в 30-х годах, в частности в 1931 – 1932 годах, когда вводились на государственном уровне политика коллективизации, политика хлебозаготовок, — рассказал историк.

Сегодня путинский режим, как тогда сталинский, по сути отбирает средства существования украинцев. Тогда это была земля, скот, техника. Сегодня – это также хозяйства и бизнес на оккупированных территориях, а по всей Украине уничтожение энергетики и медучреждений, то есть того, что необходимо для выживания.

Силовые советские структуры в 1930-х годах сжигали поля, места хранения зерна, разорили, а затем взяли под свой контроль промышленный потенциал украинцев. То же происходит сегодня, когда россияне вывозят украинское зерно на оккупированных территориях, а с другой стороны – на неоккупированных территориях уничтожают средства к существованию, к выживанию.

– То, что было в 1930-х, то же происходит в современных условиях, где-то, возможно, под другой окраской. И на временно оккупированных территориях, и по всей Украине. Нас лишают средств к существованию. Возьмем даже последние события: в Херсоне обстреляли жилые массивы, бьют по энергетической системе, бьют по жизненно необходимой инфраструктуре, бьют по роддомам, что произошло несколько дней тому назад, когда в очередной раз по роддому прилетела российская ракета. То, что на днях произошло в Киевской области. Эта советско-российская политическая система направляет всю свою агрессию на гражданское население с целью его устрашения. Потому что вполне понятно, что наш фронт, наши ВСУ будут держаться, пока будут держаться тылы, мы с вами, пока будет держаться общество, — подчеркнул Тарас Пшеничный.

Он добавил, что коллаборанты – те, кто сотрудничал с советской властью и помогал выявлять и уничтожать зажиточных селян, были тогда, так же есть и сегодня. Сегодняшние коллаборанты, уверен Пшеничный, – это следствие длительной советской оккупации украинской территории. То есть сама система воспитала этих коллаборантов.

– Конечно, они есть везде, если посмотреть ключевые моменты истории, войны, которые были. Что касается наших реалий – спектр измерения этой коллаборации довольно большой. Есть коллаборанты политические, есть военные, есть на разных уровнях. И этим коллаборантам дают какую-то власть. Коллаборация – это моральный выбор человека, если говорить с точки зрения историософского. Если говорить более приземлено, коллаборанты – это люди, которые способны продаваться. На самом деле, их не любила ни одна система. Даже в Советском Союзе, будь то политические или военные, их не любили. Есть свидетельства, что их даже приговаривали к наивысшей степени наказания, — уточнил историк.

Коллаборанты в 1930-х годах – “комнезамы” – это были преимущественно неимущие селяне, занимавшиеся мониторингом качества проведения коллективизации, хлебозаготовительных кампаний. Они возглавляли эти хлебозаготовительные компании на местах.

– Это были кто? Те же селяне, не богатые, у которых не было ничего и которые смотрели в сторону состоятельных односельчан косо, с завистью. И тут в одночасье пришла система политическая, которая сказала, что вы начальники и вы имеете полное право заниматься этим состоятельным населением. Это зажиточное население советская система назвала “кулаками”, врагами народа. Определила их как класс, который необходимо уничтожить, – объяснил Тарас Пшеничный.

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По сути, это был лозунг и идея всей советской системы. Об этом писали все советские СМИ: Уничтожим кулачество как класс! Историк отметил, что это абсолютно геноцидная политика, которая также сегодня проводится россиянами.

– Это действительно ужасный тезис. Потому что “кулак” – это не просто аморфный термин, за ним стоит конкретный человек. Просто человека свели в класс, и с ним боролись, уничтожали целый пласт, уничтожили миллионы украинцев. Это то же самое, что мы сегодня видим в российской военной тоталитарной политике по отношению к украинцам. Поведение россиян сегодня носит абсолютно геноцидальный характер. Потому что армия воюет не просто с армией. Российская армия воюет с украинским населением – уничтожаются роддомы, детсады, школы. То есть армия воюет не на поле боя, а убивает украинцев, которые просто хотят жить, просто не боятся правды, которые имеют определенные моральные ценности, — заявил историк.

Голодомор признали геноцидом не сразу. Постепенно, из года в год, страна за страной публично признает Голодомор 1932 – 1933 годов актом геноцида против украинцев. Но пока что слова “геноцид” нет в документах ООН, ЮНЕСКО и ПАСЕ, посвященных Голодомору.

Война России против Украины сегодня, уничтожающая тысячи простых украинцев, тоже очень постепенно меняет позиции разных мировых лидеров и их граждан.

– Мы видим, как Европа просыпается, открывает глаза и начинает видеть настоящие реалии, а не то, что им подавалось на протяжении последних 30 лет средствам массовой информации, опять же российской пропагандой, которая работала в разных странах Европейского Союза, США, Канаде и в других странах мира. Ярким примером того, что мир начинает воспринимать факты буквально, являются последние заявления на саммите G19, последние заявления в Европарламенте. Мы видим, как изменилась позиция Германии. Видим, что наши ближайшие соседи стали нашими партнерами – Польша, Литва, Латвия. Они уже восприняли ситуацию в Украине как сознательное уничтожение украинцев только за то, что мы есть. Что мы просто не хотим быть проектом России. С помощью современных социальных сетей, современных способов коммуникации видим, насколько качественной становится оценка граждан разных стран по агрессии России против Украины, чем отдельных политических лидеров. В качестве примера Венгрия – когда политическая элита держится одной линии, а население воспринимает ситуацию по-другому, – проинформировал историк.

Тарас Пшеничный отметил, что после распада Советского Союза разные страны, реформировавшись, восстановившись после геополитических потрясений, особенно после Холодной войны, оказались каждая в зоне своего комфорта. И сейчас для многих открываются глаза, что этот комфорт дается большой ценой для кого-то, а прочтение истории приобретает новые смыслы.