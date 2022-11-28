Ноябрь, 28 в 7:02

Укрепительные сооружения российской армии на Кинбурнской косе и вокруг нее свидетельствует о том, что оккупанты не рассчитывают сохранить позиции на самой косе, если Сили обороны Украины пойдут в контратаку по косе.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Таким образом, российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.

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Но армия РФ все же надеется помешать Вооруженным силам Украины продвинуться на материковую часть Херсонской области и защититься на территории, которая соединяет косу с материковой частью Херсонской области.

Ранее австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что уход российских войск из Кинбурнской косы станет ключом Вооруженных сил Украины для возвращения контроля над движением по Черному морю.

Сейчас на полуострове продолжаются ожесточенные бои.