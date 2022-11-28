Листопад, 28 в 7:02

Зміцнювальні споруди російської армії на Кінбурнській косі та навколо неї свідчать, що окупанти не розраховують зберегти позиції на самій косі, якщо Силі оборони України підуть у контратаку по косі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Таким чином, російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

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Але армія РФ все ж таки сподівається перешкодити Збройним силам України просунутися на материкову частину Херсонської області та захиститися на території, яка з’єднує косу з материковою частиною Херсонської області.

Раніше австрійський військовий аналітик Том Купер заявив, що відхід російських військ із Кінбурнської коси стане ключем Збройних сил України для повернення контролю над рухом Чорним морем.

Наразі на півострові тривають запеклі бої.