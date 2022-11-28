Ноябрь, 28 в 7:30

Российские захватчики пытаются всячески дискредитировать Сил обороны Украины. Именно поэтому оккупанты обстреливают населенные пункты и обвиняют в этом вооруженные силы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

К тому же враг распространяет фейковую информацию о том, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда. ВСУ якобы обвиняют местных в сотрудничестве с захватчиками.

Сейчас смотрят

А еще в Генштабе сообщили, что наши воины продолжают наносить урон оккупантам.

Так, возле города Энергодар в Запорожье Силы обороны ударили по объекту российских захватчиков. Подтверждено, что 26 ноября уничтожены шесть единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих РФ.

В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области Силы обороны также нанесли огневой удар: около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.