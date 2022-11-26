Ноябрь, 26 в 19:47

Российские агрессоры пытаются продолжать наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях и ведут активную оборону на Купянском.

Об этом в среду, 26 ноября, сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что на Лиманском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

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– В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. У Берестового противник применил ударный БпЛА, – говорится в сообщении.

Враг обстрелял из артиллерии разных типов районы Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Андреевки, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Российская авиация тем временем нанесла удар в районе Авдеевки, а в районе Нью-Йорка задействовали вражеский ударный БпЛА.

Агрессоры обороняются на Новопавловском и Запорожском направлении, обстреливают из минометов, реактивной и ствольной артиллерии такие районы, как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щер в Запорожье.

Авиаудары нанесены по районам Времовки Донецкой области и Чаривного – Запорожской.

Россияне продолжают обстреливать из артиллерии украинских защитников и населенные пункты на правом берегу реки Днепр.

Между тем, на Криворожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций.

– Задействовал весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и Херсона, – отметили в Генштабе.

Враги продолжат готовить новоприбывших мобилизованных военнослужащих на оккупированных украинских территориях.

А в Новопетриковке Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием.

Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.

В Запорожской области во временно оккупированном городе Пологи обнаружили место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.

Тем временем на Крымском полуострове в Джанкое оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.