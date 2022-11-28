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Окупанти обстрілюють населені пункти та звинувачують у цьому ЗСУ – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти обстрілюють населені пункти та звинувачують у цьому ЗСУ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники намагаються усіляко дискредитувати Сил оборони України. Саме тому окупанти обстрілюють населені пункти та звинувачують у цьому Збройні сили.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До того ж ворог поширює фейкову інформацію про те, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду. ЗСУ нібито звинувачують місцевих у співпраці із загарбниками.

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А ще у Генштабі повідомили, що наші воїни продовжують завдавати втрат окупантам.

Так, біля міста Енергодар на Запоріжжі Сили оборони вдарили по об’єкту російських загарбників. Підтверджено, що 26 листопада знищено шість одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців РФ.

В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області Сили оборони також завдали вогневого удару: близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

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Зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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