Елка в Киеве будет, не позволим Путину украсть у детей Новый год – Кличко
Празднований в Киеве не будет, но столичные бизнесмены решили за свои средства установить главную елку на Софийской площади, потому что у детей должны быть Новый год и Рождество, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
– Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свой счет установить елки без новогоднего пафоса, – объяснил глава столицы.
По его словам, несколько новогодних красавиц установят также в разных районах города.
– Но мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая, – подчеркнул Кличко.
Ранее президент Folk Ukraine и организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий также говорил, что, вопреки полномасштабной войне в Украине, главной новогодней елке страны в этом году быть.
По его словам, один из возможных вариантов праздничного дерева – елка в цветах флага Украины, украшенная игрушками, цветами и свечами, на макушке – трезубец.
Фото: Folk Ukraine