Елка в Киеве будет, не позволим Путину украсть у детей Новый год – Кличко

Ноябрь, 28 в 9:53

Празднований в Киеве не будет, но столичные бизнесмены решили за свои средства установить главную елку на Софийской площади, потому что у детей должны быть Новый год и Рождество, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

– Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свой счет установить елки без новогоднего пафоса, – объяснил глава столицы.

По его словам, несколько новогодних красавиц установят также в разных районах города.

– Но мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена ​​исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая, – подчеркнул Кличко.

Ранее президент Folk Ukraine и организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий также говорил, что, вопреки полномасштабной войне в Украине, главной новогодней елке страны в этом году быть.

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По его словам, один из возможных вариантов праздничного дерева – елка в цветах флага Украины, украшенная игрушками, цветами и свечами, на макушке – трезубец.

Фото: Folk Ukraine