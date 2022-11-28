Ялинка в Києві буде, не дозволимо Путіну вкрасти у дітей Новий рік – Кличко

Листопад, 28 в 9:53

Святкувань у Києві не буде, але столичні бізнесмени вирішили своїм коштом встановити головну ялинку на Софійській площі, адже у дітей мають бути Новий рік та Різдво, заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Ми розуміємо, що масові заходи заборонені у воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а своїм коштом встановити ялинки без новорічного пафосу, – пояснив очільник столиці.

За його словами, кілька новорічних красунь встановлять також у різних районах міста.

– Але ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая, – наголосив Кличко.

Раніше президент Folk Ukraine та організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький також говорив, що всупереч повномасштабній війні в Україні, головній новорічній ялинці країни цього року бути.

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За його словами, один із можливих варіантів святкового дерева – ялинка у кольорах прапора України, прикрашена іграшками, квітами та свічками, на маківці – тризуб.

Фото: Folk Ukraine