Уравняли с остальными киевлянами: в 750 столичных домах впервые начнут выключать свет
ДТЭК Киевские электросети отнесли к списку на отключение 750 столичных домов, где раньше не выключали свет.
Эти дома не попадали под отключение электроэнергии из-за того, что подключены к тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры.
При экстренных или стабилизационных отключениях большие насосные, котельные станции, больницы и т.п. не отключаются от электроснабжения.
Поэтому вместе с ними ранее под отключение не попадали и 1 497 жилых домов, потому что подключены к тем же электролиниям, что и объекты критической инфраструктуры.
Однако теперь 750 таких домов будут отключаться на равных условиях с другими потребителями.
Чтобы обеспечить справедливые условия электроснабжения и отключения всех клиентов, в ДТЭК была проделана значительная техническая работа.
Компания создала для этих жилых домов альтернативную схему снабжения света, оптимизировав, где это было возможно, модель питания критической инфраструктуры.
– Благодаря этому, с одной стороны, мы снизим продолжительность отключений для всех киевлян.
С другой стороны, в ответ на негативную реакцию людей обеспечим более справедливый подход к электроснабжению всех жителей в условиях стабилизационных или экстренных ограничений, – пояснили в ДТЭК Киевские электросети.
Еще для 747 домов компания не может изменить текущую схему электроснабжения, что обусловлено техническими характеристиками сети.
Поэтому они остаются подключенными к тем же линиям, что и критическая инфраструктура.
Сейчас в компании продолжают работу с городскими властями, ЖСК, управляющими компаниями и ОСМД города для применения стабилизационных или экстренных отключений к этим домам.
А также отмечают, что списки критической инфраструктуры, что не подлежит к отключению, формирует не оператор системы распределения, а военно-гражданская администрация.
Решение о том, какие объекты туда зачислять, также принимает специальная комиссия при военно-гражданской администрации.
Источник: ДТЭК Киевские электросети