Декабрь, 01 в 14:01

ДТЭК Киевские электросети отнесли к списку на отключение 750 столичных домов, где раньше не выключали свет.

Эти дома не попадали под отключение электроэнергии из-за того, что подключены к тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры.

При экстренных или стабилизационных отключениях большие насосные, котельные станции, больницы и т.п. не отключаются от электроснабжения.

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Поэтому вместе с ними ранее под отключение не попадали и 1 497 жилых домов, потому что подключены к тем же электролиниям, что и объекты критической инфраструктуры.

Однако теперь 750 таких домов будут отключаться на равных условиях с другими потребителями.

Чтобы обеспечить справедливые условия электроснабжения и отключения всех клиентов, в ДТЭК была проделана значительная техническая работа.

Компания создала для этих жилых домов альтернативную схему снабжения света, оптимизировав, где это было возможно, модель питания критической инфраструктуры.

– Благодаря этому, с одной стороны, мы снизим продолжительность отключений для всех киевлян. С другой стороны, в ответ на негативную реакцию людей обеспечим более справедливый подход к электроснабжению всех жителей в условиях стабилизационных или экстренных ограничений, – пояснили в ДТЭК Киевские электросети.

Еще для 747 домов компания не может изменить текущую схему электроснабжения, что обусловлено техническими характеристиками сети.

Поэтому они остаются подключенными к тем же линиям, что и критическая инфраструктура.

Сейчас в компании продолжают работу с городскими властями, ЖСК, управляющими компаниями и ОСМД города для применения стабилизационных или экстренных отключений к этим домам.

А также отмечают, что списки критической инфраструктуры, что не подлежит к отключению, формирует не оператор системы распределения, а военно-гражданская администрация.

Решение о том, какие объекты туда зачислять, также принимает специальная комиссия при военно-гражданской администрации.

Источник: ДТЭК Киевские электросети