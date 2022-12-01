Урівняли з рештою киян: у 750 столичних будинках уперше почнуть вимикати світло
ДТЕК Київські електромережі зарахував до списку на відключення 750 столичних будинків, де раніше не вимикали світло.
Ці будинки оминали відключення електроенергії через те, що заживлені за тими ж лініями, що й об’єкти критичної інфраструктури.
Під час екстрених чи стабілізаційних відключень великі насосні, котельні станції, лікарні тощо не відключаються від електропостачання.
Тож разом із ними раніше під відключення не потрапляли й 1 497 житлових будинків, бо підключені до тих самих електроліній, що й об’єкти критичної інфраструктури.
Однак тепер 750 таких будинків відключатимуться на рівних умовах з іншими споживачами.
Щоб забезпечити справедливі умови електропостачання та відключення всіх клієнтів, у ДТЕК проробили значну технічну роботу.
Компанія створила для цих житлових будинків альтернативну схему постачання світла, оптимізувавши, де це було можливо, модель живлення критичної інфраструктури.
– Завдяки цьому, з одного боку, ми зменшимо тривалість відключень для всіх киян.
З іншого боку, у відповідь на негативну реакцію людей забезпечимо більш справедливий підхід до електропостачання всіх жителів в умовах стабілізаційних чи екстрених обмежень, – пояснили в ДТЕК Київські електромережі.
Ще для 747 будинків компанія не може змінити поточну схему електропостачання, що обумовлено технічними характеристиками мережі.
Тому вони лишаються підключеними до тих самих ліній, що й критична інфраструктура.
Нині в компанії продовжують роботу з міською владою, ЖБК, керівними компаніями та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків.
А також наголошують, що списки критичної інфраструктури, що не потрапляє до відключень, формує не оператор системи розподілу, а військово-цивільна адміністрація.
Рішення про те, які об’єкти туди зараховувати, також ухвалює спеціальна комісія при військово-цивільній адміністрації.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі