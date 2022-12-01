Урівняли з рештою киян: у 750 столичних будинках уперше почнуть вимикати світло

Грудень, 01 в 14:01

ДТЕК Київські електромережі зарахував до списку на відключення 750 столичних будинків, де раніше не вимикали світло.

Ці будинки оминали відключення електроенергії через те, що заживлені за тими ж лініями, що й об’єкти критичної інфраструктури.

Під час екстрених чи стабілізаційних відключень великі насосні, котельні станції, лікарні тощо не відключаються від електропостачання.

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Тож разом із ними раніше під відключення не потрапляли й 1 497 житлових будинків, бо підключені до тих самих електроліній, що й об’єкти критичної інфраструктури.

Однак тепер 750 таких будинків відключатимуться на рівних умовах з іншими споживачами.

Щоб забезпечити справедливі умови електропостачання та відключення всіх клієнтів, у ДТЕК проробили значну технічну роботу.

Компанія створила для цих житлових будинків альтернативну схему постачання світла, оптимізувавши, де це було можливо, модель живлення критичної інфраструктури.

– Завдяки цьому, з одного боку, ми зменшимо тривалість відключень для всіх киян. З іншого боку, у відповідь на негативну реакцію людей забезпечимо більш справедливий підхід до електропостачання всіх жителів в умовах стабілізаційних чи екстрених обмежень, – пояснили в ДТЕК Київські електромережі.

Ще для 747 будинків компанія не може змінити поточну схему електропостачання, що обумовлено технічними характеристиками мережі.

Тому вони лишаються підключеними до тих самих ліній, що й критична інфраструктура.

Нині в компанії продовжують роботу з міською владою, ЖБК, керівними компаніями та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків.

А також наголошують, що списки критичної інфраструктури, що не потрапляє до відключень, формує не оператор системи розподілу, а військово-цивільна адміністрація.

Рішення про те, які об’єкти туди зараховувати, також ухвалює спеціальна комісія при військово-цивільній адміністрації.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі