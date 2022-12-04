Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Ключ до звільнення всієї Херсонщини: на лівому березі підняли перший прапор України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ключ до звільнення всієї Херсонщини: на лівому березі підняли перший прапор України
Фото: Pexels

У Херсонській області українські воїни підняли перший синьо-жовтий державний прапор на лівому березі річки Дніпро. Це стане ключем для звільнення всього регіону.

Про це повідомляє добровольчий загін аеророзвідки спецпідрозділу Карлсон у Facebook, опублікувавши відповідний відеозапис.

Зараз дивляться

– Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу Карлсон – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна, – йдеться у повідомленні.

Під час перегляду відео можна помітити, що синьо-жовтий прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки чому його видно на сотні метрів навколо.

У Херсонській ОВА жителям окупованого лівого берега регіону дозволили евакуюватися через річку Дніпро протягом 3-5 грудня.

Читайте
У Запоріжжі та Херсоні прогриміли потужні вибухи

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка