Ключ до звільнення всієї Херсонщини: на лівому березі підняли перший прапор України

Грудень, 03 в 23:46

У Херсонській області українські воїни підняли перший синьо-жовтий державний прапор на лівому березі річки Дніпро. Це стане ключем для звільнення всього регіону.

Про це повідомляє добровольчий загін аеророзвідки спецпідрозділу Карлсон у Facebook, опублікувавши відповідний відеозапис.

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– Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу Карлсон – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна, – йдеться у повідомленні.

Під час перегляду відео можна помітити, що синьо-жовтий прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки чому його видно на сотні метрів навколо.

У Херсонській ОВА жителям окупованого лівого берега регіону дозволили евакуюватися через річку Дніпро протягом 3-5 грудня.