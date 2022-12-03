В случае перебоев с водоснабжением бюветы Киева подключат к генераторам — Кличко
В случае перебоев с водоснабжением в Киеве будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram-канале.
Речь идет о бюветных комплексах, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.
По словам мэра, столица приобрела и задействовала для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия Киевводфонд и шесть бюветов Киевводоканала на левом берегу.
Адреса бюветов можно найти по этой ссылке.
Сообщается, что питьевая вода и вода для других нужд будут доставлены в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой.
Кличко подчеркнул, что в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать те торговые сети и магазины, которые питаются от генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду.
Также мэр рассказал, что в случае полного блекаута в Киеве продолжат работу аптеки КП Фармация, которые обеспечены резервными источниками питания. По его словам, также будут работать и часть аптек частных сетей.
Он добавил, что не останутся без помощи и домашние питомцы. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут оказывать коммунальные ветлечебницы.
Источник: Виталий Кличко