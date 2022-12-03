У разі перебоїв з водопостачанням бювети Києва підключать до генераторів – Кличко

Грудень, 03 в 16:30

У разі перебоїв з водопостачанням у Києві забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. Про це повідомив Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Йдеться про бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

За словами мера, столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства Київводфонд та ще шість бюветів Київводоканалу на лівому березі.

Зараз дивляться

Адреси бюветів можна знайти за цим посиланням.

Повідомляється, що питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.

Кличко наголосив, що в разі повної відсутності енергопостачання працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від генераторів. У них можна буде придбати питну воду.

Також мер розповів, що в разі повного блекауту у Києві продовжать працювати аптеки КП Фармація, які забезпечені резервними джерелами живлення. За його словами, також працюватимуть і частина аптек приватних мереж.

Він додав, що не залишаться без допомоги й домашні улюбленці. Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

Джерело: Віталій Кличко