В случае блэкаута будут работать коммунальные аптеки и часть частных — Кличко

Декабрь, 03 в 15:11

Аптеки КП Фармация снабжены резервными источниками питания и будут работать при полном отсутствии электроснабжения. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, также будут работать и часть аптек частных сетей.

Кличко пообещал оперативно обновлять информацию.

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Он добавил, что не останутся без помощи и домашние питомцы. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут оказывать коммунальные ветлечебницы.

Лечебно-диагностические услуги домашним питомцам киевлян будут предоставлять в ветеринарных больницах, входящих в состав КП Киевская городская больница ветеринарной медицины.

При полном отсутствии электроснабжения в Киеве продолжит работать Служба учета и регистрации животных, которая также входит в состав коммунального предприятия.

Ранее Виталий Кличко опубликовал план столицы на случай наихудшего сценария с электроснабжением.

По словам мэра, в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, проезд в которых будет бесплатным.

Источник: Виталий Кличко