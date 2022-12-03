В случае блэкаута будут работать коммунальные аптеки и часть частных — Кличко
Аптеки КП Фармация снабжены резервными источниками питания и будут работать при полном отсутствии электроснабжения. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По словам городского головы, также будут работать и часть аптек частных сетей.
Кличко пообещал оперативно обновлять информацию.
Он добавил, что не останутся без помощи и домашние питомцы. Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут оказывать коммунальные ветлечебницы.
Лечебно-диагностические услуги домашним питомцам киевлян будут предоставлять в ветеринарных больницах, входящих в состав КП Киевская городская больница ветеринарной медицины.
При полном отсутствии электроснабжения в Киеве продолжит работать Служба учета и регистрации животных, которая также входит в состав коммунального предприятия.
Ранее Виталий Кличко опубликовал план столицы на случай наихудшего сценария с электроснабжением.
По словам мэра, в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, проезд в которых будет бесплатным.
Источник: Виталий Кличко