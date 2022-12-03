Восстановление техники ВСУ и энергосистемы: Зеленский провел заседание Ставки

Декабрь, 03 в 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого обсудили ситуацию на фронте и противодействие врагу.

Среди главных тем – анализ темпов восстановления поврежденной военной техники, обеспечение Сил обороны Украины вооружением и боеприпасами.

Участники встречи рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и результаты действий, направленных на обеспечение автономной работы объектов критической инфраструктуры.

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В то же время силовики обсудили продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.