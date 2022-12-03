Відновлення техніки ЗСУ і енергосистеми: Зеленський провів засідання Ставки

Грудень, 03 в 16:30

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію на фронті та протидію ворогу.

Серед головних тем – аналіз темпів відновлення пошкодженої військової техніки, забезпечення Сил оборони України озброєнням і боєприпасами.

Учасники зустрічі розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та результати дій, спрямований на забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

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Водночас силовики обговорили продовження реалізації заходів для забезпечення духовної незалежності України.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.