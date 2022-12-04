Декабрь, 04 в 6:11

С наступлением зимы погодные условия на востоке Украины, вероятно, становятся более благоприятными для более высоких темпов боевых операций.

Карта боевых действий в Украине на 04.12.2022

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных, 16 авиационных ударов.

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Ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области. На Слобожанском направлении обстрелам из артиллерии подверглись районы более 10 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевки, Площанки и Белогоровки в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Пивденного, Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг лупил по Великой Новоселке, Угледару, Пречистовке и Золотой Ниве Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ