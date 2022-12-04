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Факты / Україна

Воины ВСУ за прошедшие сутки сбили штурмовик Су-25 и уничтожили три района базирования оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Воины ВСУ за прошедшие сутки сбили штурмовик Су-25 и уничтожили три района базирования оккупантов
Фото: Depositphotos

За прошедшие сутки украинские военные удачно сбили вражеский одноместный штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник типа Орлан-10.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Еще три удара наши воины нанесли по позициям зенитно-ракетных комплексов российского врага.

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Кроме того, украинские артиллеристы за минувшие сутки нанесли огненное поражение по двум пунктам управления, складу боеприпасов, трем районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, а также по району сосредоточения средств артиллерии оккупантов.

По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября в больницы временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей доставлено более 230 погибших российских захватчиков и около 70 раненых.

2 декабря в местную больницу Мелитополя также привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.

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Источник: Генштаб ВСУ
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