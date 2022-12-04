Декабрь, 04 в 9:02

Во Львове, как и в других городах Украины, продолжаются отключения электроэнергии из-за ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщили во Львовской ОВА, 1 декабря энергетики разработали график отключений света в области. В нем всех потребителей разделили на три группы.

Согласно графику, электроэнергию будут точно подавать дважды в сутки продолжительностью по четыре часа. В другие часы будут происходить отключения света, или же возможны отключения.

Во Львовоблэнерго уточнили, что график подачи электроэнергии уже введен в действие.

Сейчас смотрят

– Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии для потребителей. Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям, — отметили в компании.

В облэнерго заверили, что если ситуация в энергосистеме улучшится и появится возможность подать электроэнергию на более длительный период, чем 8 часов в сутки, – энергетики это будут делать.

В облэнерго предупредили, что в графике скорректирован список потребителей в группах. Узнать, в какую группу входит тот или иной дом, можно на сайте Львовоблэнерго в разделе: Почему нет света.

Обновлено 1 декабря.

В настоящее время во Львове и области отключение света происходит по схеме 4 – 8 – 4 – 8.

То есть четыре часа свет в домах есть, а восемь – нет.

Аварийные отключения в регионе происходят в соответствии с объемами, что определены распоряжениями Укрэнерго.

Лимит нагрузки покрывает только 50% общих потребностей области.

Обновлено 29 ноября.

Согласно распоряжению Львовоблэнерго, 29 ноября потребителей Львовщины будут обеспечивать электроэнергией поочередно.

Будут отключать свет ориентировочно на 8 ч, потом возвращать на 4 ч, а затем снова отключать на 8 ч.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

— Из-за дефицита мощности в энергосистеме к подобным отключениям вынуждены прибегнуть во всех областях нашей страны. Провел совещание с руководством Львовоблэнерго относительно этих отключений. Понимаю, что ситуация сложная, но графики плановых отключений должны быть более четкими, чтобы жители области могли спланировать свое время. Четкие графики должны составить и обнародовать в ближайшее время, — отметил Козицкий.

Кроме того, операторы Львовоблэнерго за 15-20 мин до отключения будут сообщать об этом объектам критической инфраструктуры и производствам, которые есть в перечне разрешенных на отключение питания.

— У работников этих объектов должно быть время, чтобы успеть выключить оборудование или перейти на другие источники электроснабжения, — добавил Козицкий.

Обновлено 23 ноября.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по электроподстанции во Львовской области было совершено два ракетных удара.

Сейчас Яворивский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии.

Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.

Обновлено 16 ноября.

На Львовщине введен график почасовых отключений. Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Во Львовоблэнерго отметили, что такие меры позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

В график почасовых отключений электроэнергии вошло 75% клиентов Львовоблэнерго. Всех потребителей поделили на три группы (по 25% в каждой).

Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в специальных таблицах:

Или вы можете воспользоваться специальным сервисом. Необходимо лишь указать название улицы и номер дома, и система автоматически покажет, к какой группе вы отнесены.