Декабрь, 09 в 19:39

На кассах супермаркетов в Украине можно снять денежные средства. Это касается также пенсионных выплат.

Соответствующие разъяснения предоставил в эфире общенационального телемарафона заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Он напомнил, что в большом количестве населенных пунктов нашего государства нет банковской инфраструктуры. Поэтому министерство работает над тем, чтобы получить пенсию можно было не только в банках или банкоматах, но и в точках обслуживания людей, таких как супермаркеты.

Сейчас смотрят

Речь идет о снятии на кассе при оплате покупок до 6 тыс. грн пенсионных средств.

– В системе АТБ и других. При расчете карточкой можно получить наличные средства со своего счета… Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, совершая покупку, заказать до 6 тыс. грн одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны, — подчеркнул Музыченко.

Он уточнил, что право выбора, каким образом получать средства, остается за пенсионером.

По словам замминистра, около 11 млн украинцев сейчас получают пенсии (по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет). Однако в министерстве не отслеживают, находится ли человек в Украине или за границей. На получение пенсии местонахождение никак не влияет.

Если человек получает пенсионные выплаты на банковский счет, он имеет доступ к этим средствам в любой точке мира. Начисления на такой счет продолжаются.

Проблема возникает, если пенсионер уехал за границу, но получал пенсию через Укрпочту. В таком случае необходимо открыть счет в банке и перевести на него пенсионные выплаты.

– Конечно, почта или почтальон в странах Европы или других государствах, куда переместился человек, проводить выплаты не может. Человек для доступа к своим средствам должен изменить вид выплаты либо систему выплаты. Он может дистанционно открыть банковский счет, – объяснил Музыченко.

Если же пенсионер уже имеет открытый банковский счет, он может дистанционно, через электронный кабинет Пенсионного фонда подать измененные реквизиты для выплат. И человеку переведут пенсионные выплаты с Укрпочты на такой счет.

Также существует возможность перевести выплату пенсии из одного отделения Укрпочты в другое. Для этого нужно позвонить на горячую линию предприятия.

Музыченко рассказал и об инициативе “донат на пенсию”, которую запускают в Украине. Речь идет о том, что граждане, желающие поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, смогут адресно перечислить средства такому человеку.

– Это предполагает, что любое лицо может внести определенный вклад в адрес конкретного пенсионера. После взноса в Пенсионный фонд эти средства гарантированно попадут на счет того лица, в адрес которого произведена выплата, — заявил Музыченко.

По его словам, сейчас дорабатывается электронная система, которая позволит дистанционно вносить такие донаты.